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18:25الاهلي المصري يسافر الى اوغندا و علي معلول يعود الى تونس
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17:04رئيس الحكومة يدشن سد ا جديدا بسجنان من ولاية بنزرت
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16:50عبد الله الرابحي: ننتظر سنة صعبة من حيث التصرف في المياه
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16:28كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
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الجيش الجزائري يكشف عن 3 مخابئ للارهابيين
كشفت ودمرت مفرزة للجيش الجزائري، في ولاية عين الدفلى، ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد به وزارة الدفاع الجزائرية اليوم.
وأوضح بيان للوزارة، انه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث و تمشيط بعين الدفلى / ن.ع.1، يوم 11 ماي 2018، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية".
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الجيش الجزائري يكشف عن 3 مخابئ للارهابيين
كشفت ودمرت مفرزة للجيش الجزائري، في ولاية عين الدفلى، ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد به وزارة الدفاع الجزائرية اليوم.
وأوضح بيان للوزارة، انه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث و تمشيط بعين الدفلى / ن.ع.1، يوم 11 ماي 2018، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية".
اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018 السّاعة 20:17
كشف مصدر أمني عراقي، عن مفاجأة مفادها، أن أحد القادة الدواعش، الذين ألقي القبض عليهم خلال الأيام الماضية...المزيد >>
استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018 السّاعة 20:13
قالت الشرطة الأسترالية اليوم السبت أنه تم العثور على ثلاث بنادق، في أحد العقارات في المنطقة الريفية غرب...المزيد >>
مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018 السّاعة 20:09
ردت الفيفا على طلب لجنة ترشح الملف المغربي لاستضافة مونديال 2026 استبعاد أربعة دول من قائمة الدول التي يحق لها...المزيد >>
كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018 السّاعة 19:54
فاز النجم الرادسي اليوم بكاس تونس لكرة السلة بعد فوزه على النجم الساحلي في الدور النهائي اليوم في قاعة رادس...المزيد >>
-
20:17اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018
-
19:54كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018
-
19:39غارات جوية صهيونية على شمال قطاع غزة
12 ماي 2018
-
19:23سان جيرمان يصدر بيانًا رسميًا عن نيمار
12 ماي 2018
-
19:08مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس
12 ماي 2018
-
-
-
18:25الاهلي المصري يسافر الى اوغندا و علي معلول يعود الى تونس
12 ماي 2018
-
18:04كرة قدم: نتائج وترتيب الجولة الاولى من مجموعة تفادي النزول للمحترفة 2
12 ماي 2018
-
17:58بعد اصابته بتمزق عضلي: غياب الخنيسي عن المونديال وارد
12 ماي 2018
-
17:47كرة اليد: الترجي يهزم النجم في كلاسيكو مجموعة التتويج
12 ماي 2018
-
17:31شط مريم: إندلاع حريق في منزل
12 ماي 2018
-
17:17قابس: إصطياد سمكة نادرة بميناء الزارات
12 ماي 2018
-
17:04رئيس الحكومة يدشن سد ا جديدا بسجنان من ولاية بنزرت
12 ماي 2018
-
16:50عبد الله الرابحي: ننتظر سنة صعبة من حيث التصرف في المياه
12 ماي 2018
-
16:28كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
12 ماي 2018
-
16:09الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة عار جديدة لتونس"
12 ماي 2018
-
15:57مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي
12 ماي 2018
سفيان الأسودالدرس والأحزاب ....
....هل تكون بداية نهاية عصر الأحزاب في تونس بعد فشلها الكبير في الانتخابات البلدية....المزيد >>
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