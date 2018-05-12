الجيش الجزائري يكشف عن 3 مخابئ للارهابيين

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الجزائري، في ولاية عين الدفلى، ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد به وزارة الدفاع الجزائرية اليوم.

وأوضح بيان للوزارة، انه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث و تمشيط بعين الدفلى / ن.ع.1، يوم 11 ماي 2018، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية".