فصيل تشادي معارض يعلن سيطرته على قلعة سبها ومقر اللواء السادس

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أعلن فصيلان من المعارضة التشادية المسلحة المتواجدة في جنوب ليبيا سيطرة عناصر منهم على قلعة سبها التاريخية ومعسكر كتيبة فارس.
وقال عبدالرحمن زيني وهو مسؤول اعلامي ومتحدث باسم فصيل "مجلس القيادة العسكرية من أجل الجمهورية"، إن قواته تمكنت من حسم المعركة في سبها، وإن قيادة الفصيل تتابع ما يحدث ميدانيا، وفقا لصحيفة المرصد الليبية.
وقال مصدر مسؤول بمجلس أعيان ليبيا للمصالحة في تصريحات خاصة لـ موقع "سبوتنيك" إن الاشتباكات ما زالت مستمرة منذ أمس، لافتا إلى سقوط 4 قتلى ونحو 10 مصابين حتى الآن.
ومن بين حوالي عشرة فصائل تشادية تتواجد في الجنوب، يعد فصيل اتحاد قوى المقاومة التشادي أبرز فصائل المعارضة وجودا في سبها ويقوده تيمان أرديمي وهو قيادي منشق عن الرئيس إدريس ديبي ومقيم في العاصمة القطرية الدوحة من سنوات، وفقا لصحيفة المرصد.
وأكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي لقناة ليبيا روحها الوطن"، السبت، أن العصابات التشادية تستخدم سيارات تحمل صواريخ الجراد، داعيا الدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمدينة بشكل عاجل.
وأضاف: "العصابات الإرهابية التشادية وصلها دعم عسكري من جهات لا نعلمها بعد أن شنت منذ فجر اليوم هجوما واسعا على مقر اللواء السادس".
وأشار الخيالي إلى أن العصابات التشادية حصلت على معدات وأسلحة جديدة، مؤكدا أن عددا كبير جدا من المرتزقة التشاديين وصلوا إلى مدينة سبها خلال الساعات السابقة ليسيطروا كليا على مقر اللواء.
وتشهد سبها منذ 25 فيفري الماضي، اشتباكات متقطعة باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بين قبيلتي "التبو" و"أولاد سليمان تدخلت على أثرها قوات الجيش الليبي فيما تتواجد عناصر مسلحة من تشاد تربطهم علاقة قبلية بالقبائل المتواجدة بالمنطقة.
وتتواجد في سبها قوات تابعة لحكومة الوفاق التي يراسها السراج وقوات تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ويعمل الطرفان على وقف ما يحدث في سبها رغم خلافهما واعتبروه تدخلا أجنبيا في الأراضي الليبية.
أعلن فصيلان من المعارضة التشادية المسلحة المتواجدة في جنوب ليبيا سيطرة عناصر منهم على قلعة سبها التاريخية ومعسكر كتيبة فارس.
وقال عبدالرحمن زيني وهو مسؤول اعلامي ومتحدث باسم فصيل "مجلس القيادة العسكرية من أجل الجمهورية"، إن قواته تمكنت من حسم المعركة في سبها، وإن قيادة الفصيل تتابع ما يحدث ميدانيا، وفقا لصحيفة المرصد الليبية.
وقال مصدر مسؤول بمجلس أعيان ليبيا للمصالحة في تصريحات خاصة لـ موقع "سبوتنيك" إن الاشتباكات ما زالت مستمرة منذ أمس، لافتا إلى سقوط 4 قتلى ونحو 10 مصابين حتى الآن.
ومن بين حوالي عشرة فصائل تشادية تتواجد في الجنوب، يعد فصيل اتحاد قوى المقاومة التشادي أبرز فصائل المعارضة وجودا في سبها ويقوده تيمان أرديمي وهو قيادي منشق عن الرئيس إدريس ديبي ومقيم في العاصمة القطرية الدوحة من سنوات، وفقا لصحيفة المرصد.
وأكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي لقناة ليبيا روحها الوطن"، السبت، أن العصابات التشادية تستخدم سيارات تحمل صواريخ الجراد، داعيا الدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمدينة بشكل عاجل.
وأضاف: "العصابات الإرهابية التشادية وصلها دعم عسكري من جهات لا نعلمها بعد أن شنت منذ فجر اليوم هجوما واسعا على مقر اللواء السادس".
وأشار الخيالي إلى أن العصابات التشادية حصلت على معدات وأسلحة جديدة، مؤكدا أن عددا كبير جدا من المرتزقة التشاديين وصلوا إلى مدينة سبها خلال الساعات السابقة ليسيطروا كليا على مقر اللواء.
وتشهد سبها منذ 25 فيفري الماضي، اشتباكات متقطعة باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بين قبيلتي "التبو" و"أولاد سليمان تدخلت على أثرها قوات الجيش الليبي فيما تتواجد عناصر مسلحة من تشاد تربطهم علاقة قبلية بالقبائل المتواجدة بالمنطقة.
وتتواجد في سبها قوات تابعة لحكومة الوفاق التي يراسها السراج وقوات تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ويعمل الطرفان على وقف ما يحدث في سبها رغم خلافهما واعتبروه تدخلا أجنبيا في الأراضي الليبية.
-
20:17اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018
-
19:54كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018
-
19:39غارات جوية صهيونية على شمال قطاع غزة
12 ماي 2018
-
19:23سان جيرمان يصدر بيانًا رسميًا عن نيمار
12 ماي 2018
-
19:08مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس
12 ماي 2018
-
-
-
18:25الاهلي المصري يسافر الى اوغندا و علي معلول يعود الى تونس
12 ماي 2018
-
18:04كرة قدم: نتائج وترتيب الجولة الاولى من مجموعة تفادي النزول للمحترفة 2
12 ماي 2018
-
17:58بعد اصابته بتمزق عضلي: غياب الخنيسي عن المونديال وارد
12 ماي 2018
-
17:47كرة اليد: الترجي يهزم النجم في كلاسيكو مجموعة التتويج
12 ماي 2018
-
17:31شط مريم: إندلاع حريق في منزل
12 ماي 2018
-
17:17قابس: إصطياد سمكة نادرة بميناء الزارات
12 ماي 2018
-
17:04رئيس الحكومة يدشن سد ا جديدا بسجنان من ولاية بنزرت
12 ماي 2018
-
16:50عبد الله الرابحي: ننتظر سنة صعبة من حيث التصرف في المياه
12 ماي 2018
-
16:28كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
12 ماي 2018
-
16:09الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة عار جديدة لتونس"
12 ماي 2018
-
15:57مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي
12 ماي 2018