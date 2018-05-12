والدة كريستيانو رونالدو تكشف موعد اعتزاله

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تحدثت دولوريس أفيرو، والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن موعد اعتزال نجلها، الذي يبلغ من العمر 33 عاما.
وقامت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بإجراء حوار مطول مع والدة رونالدو، وتحدثت فيها عن موعد اعتزال الدون قائلة: "هناك بعض اللاعبين الذين يلعبون حتى 37 عامًا، في النهاية كريستيانو هو بشر وليس آلة، لكنه سيستمر في اللعب طالما يمكنه ذلك، على ما أعتقد لمدة 3 أو 4 سنوات أخرى".
وأضافت: "أنا أحيانا أقوم بتأنيب كريستيانو عندما يلعب بشكل سيء، أو يرتكب خطأ، مثل أي أم تفعل مع ابنها".
وتابعت: "لم أعد أذهب إلى الملعب عندما تكون هناك مباريات كبيرة، تعرضت للإغماء ذات مرة في المدرجات، ومنذ ذك الحين أصبح كريستيانو يفضل مشاهدتي له عبر شاشة التلفزيون".
وعن علاقة كريستيانو بعائلته، تابعت: "أنا فقط أرى كريستيانو الإنسان، وليس اللاعب، رغم أني أيضا فخورة جدا برونالدو لاعب كرة القدم، في المنزل لا يلعب دور النجم، العائلة هي دائما من تحتضنه في الأوقات العصيبة".
وواصلت: "لقد علمته أن يحترم الجميع، لأنه من الأمور المهمة أن تعرف كيف تقدر الأشياء التي تصل إليها اليوم، لأن الغد سيكون يومًا آخر".
وعن طفولته، أوضحت: "كان ذكيا ومشاغبا قليلا، لكنه قبل كل شيء كان طالبا جيدا جدا، علاوة على ذلك، كان طفلا عاديا مبتهجا ويحب أن يقول القليل من النكات".
واختتمت: "كريستيانو كان دائما يبحث عن الكمال، ويسعى بشكل دائم لأن يكون الأفضل ، ويقدم أفضل ما لديه لتحقيق الفوز".
تحدثت دولوريس أفيرو، والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن موعد اعتزال نجلها، الذي يبلغ من العمر 33 عاما.
وقامت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بإجراء حوار مطول مع والدة رونالدو، وتحدثت فيها عن موعد اعتزال الدون قائلة: "هناك بعض اللاعبين الذين يلعبون حتى 37 عامًا، في النهاية كريستيانو هو بشر وليس آلة، لكنه سيستمر في اللعب طالما يمكنه ذلك، على ما أعتقد لمدة 3 أو 4 سنوات أخرى".
وأضافت: "أنا أحيانا أقوم بتأنيب كريستيانو عندما يلعب بشكل سيء، أو يرتكب خطأ، مثل أي أم تفعل مع ابنها".
وتابعت: "لم أعد أذهب إلى الملعب عندما تكون هناك مباريات كبيرة، تعرضت للإغماء ذات مرة في المدرجات، ومنذ ذك الحين أصبح كريستيانو يفضل مشاهدتي له عبر شاشة التلفزيون".
وعن علاقة كريستيانو بعائلته، تابعت: "أنا فقط أرى كريستيانو الإنسان، وليس اللاعب، رغم أني أيضا فخورة جدا برونالدو لاعب كرة القدم، في المنزل لا يلعب دور النجم، العائلة هي دائما من تحتضنه في الأوقات العصيبة".
وواصلت: "لقد علمته أن يحترم الجميع، لأنه من الأمور المهمة أن تعرف كيف تقدر الأشياء التي تصل إليها اليوم، لأن الغد سيكون يومًا آخر".
وعن طفولته، أوضحت: "كان ذكيا ومشاغبا قليلا، لكنه قبل كل شيء كان طالبا جيدا جدا، علاوة على ذلك، كان طفلا عاديا مبتهجا ويحب أن يقول القليل من النكات".
واختتمت: "كريستيانو كان دائما يبحث عن الكمال، ويسعى بشكل دائم لأن يكون الأفضل ، ويقدم أفضل ما لديه لتحقيق الفوز".
-
20:17اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018
-
19:54كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018
-
19:39غارات جوية صهيونية على شمال قطاع غزة
12 ماي 2018
-
19:23سان جيرمان يصدر بيانًا رسميًا عن نيمار
12 ماي 2018
-
19:08مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس
12 ماي 2018
-
-
-
18:25الاهلي المصري يسافر الى اوغندا و علي معلول يعود الى تونس
12 ماي 2018
-
18:04كرة قدم: نتائج وترتيب الجولة الاولى من مجموعة تفادي النزول للمحترفة 2
12 ماي 2018
-
17:58بعد اصابته بتمزق عضلي: غياب الخنيسي عن المونديال وارد
12 ماي 2018
-
17:47كرة اليد: الترجي يهزم النجم في كلاسيكو مجموعة التتويج
12 ماي 2018
-
17:31شط مريم: إندلاع حريق في منزل
12 ماي 2018
-
17:17قابس: إصطياد سمكة نادرة بميناء الزارات
12 ماي 2018
-
17:04رئيس الحكومة يدشن سد ا جديدا بسجنان من ولاية بنزرت
12 ماي 2018
-
16:50عبد الله الرابحي: ننتظر سنة صعبة من حيث التصرف في المياه
12 ماي 2018
-
16:28كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
12 ماي 2018
-
16:09الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة عار جديدة لتونس"
12 ماي 2018
-
15:57مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي
12 ماي 2018