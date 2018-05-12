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يوم السبت 12 ماي 2018
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والدة كريستيانو رونالدو تكشف موعد اعتزاله
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الأولى
والدة كريستيانو رونالدو تكشف موعد اعتزاله
12 ماي 2018 | 15:07

تحدثت دولوريس أفيرو، والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن موعد اعتزال نجلها، الذي يبلغ من العمر 33 عاما.

وقامت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بإجراء حوار مطول مع والدة رونالدو، وتحدثت فيها عن موعد اعتزال الدون قائلة: "هناك بعض اللاعبين الذين يلعبون حتى 37 عامًا، في النهاية كريستيانو هو بشر وليس آلة، لكنه سيستمر في اللعب طالما يمكنه ذلك، على ما أعتقد لمدة 3 أو 4 سنوات أخرى".

وأضافت: "أنا أحيانا أقوم بتأنيب كريستيانو عندما يلعب بشكل سيء، أو يرتكب خطأ، مثل أي أم تفعل مع ابنها".

وتابعت: "لم أعد أذهب إلى الملعب عندما تكون هناك مباريات كبيرة، تعرضت للإغماء ذات مرة في المدرجات، ومنذ ذك الحين أصبح كريستيانو يفضل مشاهدتي له عبر شاشة التلفزيون".

وعن علاقة كريستيانو بعائلته، تابعت: "أنا فقط أرى كريستيانو الإنسان، وليس اللاعب، رغم أني أيضا فخورة جدا برونالدو لاعب كرة القدم، في المنزل لا يلعب دور النجم، العائلة هي دائما من تحتضنه في الأوقات العصيبة".

وواصلت: "لقد علمته أن يحترم الجميع، لأنه من الأمور المهمة أن تعرف كيف تقدر الأشياء التي تصل إليها اليوم، لأن الغد سيكون يومًا آخر".

وعن طفولته، أوضحت: "كان ذكيا ومشاغبا قليلا، لكنه قبل كل شيء كان طالبا جيدا جدا، علاوة على ذلك، كان طفلا عاديا مبتهجا ويحب أن يقول القليل من النكات".

واختتمت: "كريستيانو كان دائما يبحث عن الكمال، ويسعى بشكل دائم لأن يكون الأفضل ، ويقدم أفضل ما لديه لتحقيق الفوز".

 

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الأولى
والدة كريستيانو رونالدو تكشف موعد اعتزاله
12 ماي 2018 | 15:07

تحدثت دولوريس أفيرو، والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن موعد اعتزال نجلها، الذي يبلغ من العمر 33 عاما.

وقامت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بإجراء حوار مطول مع والدة رونالدو، وتحدثت فيها عن موعد اعتزال الدون قائلة: "هناك بعض اللاعبين الذين يلعبون حتى 37 عامًا، في النهاية كريستيانو هو بشر وليس آلة، لكنه سيستمر في اللعب طالما يمكنه ذلك، على ما أعتقد لمدة 3 أو 4 سنوات أخرى".

وأضافت: "أنا أحيانا أقوم بتأنيب كريستيانو عندما يلعب بشكل سيء، أو يرتكب خطأ، مثل أي أم تفعل مع ابنها".

وتابعت: "لم أعد أذهب إلى الملعب عندما تكون هناك مباريات كبيرة، تعرضت للإغماء ذات مرة في المدرجات، ومنذ ذك الحين أصبح كريستيانو يفضل مشاهدتي له عبر شاشة التلفزيون".

وعن علاقة كريستيانو بعائلته، تابعت: "أنا فقط أرى كريستيانو الإنسان، وليس اللاعب، رغم أني أيضا فخورة جدا برونالدو لاعب كرة القدم، في المنزل لا يلعب دور النجم، العائلة هي دائما من تحتضنه في الأوقات العصيبة".

وواصلت: "لقد علمته أن يحترم الجميع، لأنه من الأمور المهمة أن تعرف كيف تقدر الأشياء التي تصل إليها اليوم، لأن الغد سيكون يومًا آخر".

وعن طفولته، أوضحت: "كان ذكيا ومشاغبا قليلا، لكنه قبل كل شيء كان طالبا جيدا جدا، علاوة على ذلك، كان طفلا عاديا مبتهجا ويحب أن يقول القليل من النكات".

واختتمت: "كريستيانو كان دائما يبحث عن الكمال، ويسعى بشكل دائم لأن يكون الأفضل ، ويقدم أفضل ما لديه لتحقيق الفوز".

 

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