بيت الرواية يعلن إنطلاق برنامج عمله مع مجموعة من الروائيين والنقاد

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عقد بيت الرواية اليوم بمدينة الثقافة لقاء مع مدير البيت الروائي كمال الرياحي ومجموعة من النقاد والكتاب من أجيال مختلفة من منهم حسن نصر وعبد الواحد براهم وآمال مختار ويوسف رزوقة وكمال الزغباني ومسعودة أبو بكر وهند الزيادي ومحمد الجابلي ولسعد بن حسين وسعدية بن سالم ورضا بن صالح وكمال بن وناس ووحيدة المي وجمال الجلاصي وشوقي البرنوصي وفريق بيت الرواية. وكان الاجتماع التشاوري لتقييم ملتقى الر واية العربية وتقديم مقترحات حتى يكون البيت في حجم الأهداف المرسومة وعلى رأسها إعلاء شأن الرواية التونسية والتشجيع على كتابتها وإيقاف نزيف تهميشها. بهذا اللقاء خطا البيت الأول في العالم العربي المهتم بالرواية خطوته الأولى نحو تحقيق حراك ثقافي يقطع مع المناسبتية و فرقعة الحدث المُبهر الذي ينتهي بانتهاء فعالياته. وقد دوّن الحضور جملة من المقترحات الهامة لوضعها على طاولة الدرس مثل مأسسة بيت الرواية لضمان استمراره ، الجانب الاتصالي والتوثيقي لأنشطته، بعث ورشات في الترجمة والنقد والكتابة الروائية ، و ربط جسر التواصل بين ما يكتب من روايات تونسية والسينما والمسرح والسياحة العربية،إلى جانب التحفيز على الكتابة في هذا الصنف الإبداعي بجوائز ترصد لأفضل الأعمال، وغيرها من المقترحات التي أجمع الحضور على جديتها وأهميتها في تحقيق الإضافة ،وسوف يتم التعرض لذلك حال الحسم فيها.
عقد بيت الرواية اليوم بمدينة الثقافة لقاء مع مدير البيت الروائي كمال الرياحي ومجموعة من النقاد والكتاب من أجيال مختلفة من منهم حسن نصر وعبد الواحد براهم وآمال مختار ويوسف رزوقة وكمال الزغباني ومسعودة أبو بكر وهند الزيادي ومحمد الجابلي ولسعد بن حسين وسعدية بن سالم ورضا بن صالح وكمال بن وناس ووحيدة المي وجمال الجلاصي وشوقي البرنوصي وفريق بيت الرواية. وكان الاجتماع التشاوري لتقييم ملتقى الر واية العربية وتقديم مقترحات حتى يكون البيت في حجم الأهداف المرسومة وعلى رأسها إعلاء شأن الرواية التونسية والتشجيع على كتابتها وإيقاف نزيف تهميشها. بهذا اللقاء خطا البيت الأول في العالم العربي المهتم بالرواية خطوته الأولى نحو تحقيق حراك ثقافي يقطع مع المناسبتية و فرقعة الحدث المُبهر الذي ينتهي بانتهاء فعالياته. وقد دوّن الحضور جملة من المقترحات الهامة لوضعها على طاولة الدرس مثل مأسسة بيت الرواية لضمان استمراره ، الجانب الاتصالي والتوثيقي لأنشطته، بعث ورشات في الترجمة والنقد والكتابة الروائية ، و ربط جسر التواصل بين ما يكتب من روايات تونسية والسينما والمسرح والسياحة العربية،إلى جانب التحفيز على الكتابة في هذا الصنف الإبداعي بجوائز ترصد لأفضل الأعمال، وغيرها من المقترحات التي أجمع الحضور على جديتها وأهميتها في تحقيق الإضافة ،وسوف يتم التعرض لذلك حال الحسم فيها.
-
20:17اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018
-
19:54كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018
-
19:39غارات جوية صهيونية على شمال قطاع غزة
12 ماي 2018
-
19:23سان جيرمان يصدر بيانًا رسميًا عن نيمار
12 ماي 2018
-
19:08مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس
12 ماي 2018
-
-
-
18:25الاهلي المصري يسافر الى اوغندا و علي معلول يعود الى تونس
12 ماي 2018
-
18:04كرة قدم: نتائج وترتيب الجولة الاولى من مجموعة تفادي النزول للمحترفة 2
12 ماي 2018
-
17:58بعد اصابته بتمزق عضلي: غياب الخنيسي عن المونديال وارد
12 ماي 2018
-
17:47كرة اليد: الترجي يهزم النجم في كلاسيكو مجموعة التتويج
12 ماي 2018
-
17:31شط مريم: إندلاع حريق في منزل
12 ماي 2018
-
17:17قابس: إصطياد سمكة نادرة بميناء الزارات
12 ماي 2018
-
17:04رئيس الحكومة يدشن سد ا جديدا بسجنان من ولاية بنزرت
12 ماي 2018
-
16:50عبد الله الرابحي: ننتظر سنة صعبة من حيث التصرف في المياه
12 ماي 2018
-
16:28كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
12 ماي 2018
-
16:09الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة عار جديدة لتونس"
12 ماي 2018
-
15:57مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي
12 ماي 2018