قرقنة- صفاقس: إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة

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إثر توفر معلومات عن تواجد مجموعة من الأشخاص بأحد المنازل ببلدة مليتة بجزيرة قرقنة ولاية صفاقس بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة من سواحل الجزيرة.
قامت دورية مشتركة من وحدات منطقة الأمن الوطني بقرقنة والجيش الوطني بمداهمة المنزل المذكور، وتمكنت من القبض على عدد 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة أصيلي ولايات تونس وقابس وتطاوين.
بالتّحري معهم، اعترفوا أنّهم حلّوا بالجهة قصد المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
إثر توفر معلومات عن تواجد مجموعة من الأشخاص بأحد المنازل ببلدة مليتة بجزيرة قرقنة ولاية صفاقس بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة من سواحل الجزيرة.
قامت دورية مشتركة من وحدات منطقة الأمن الوطني بقرقنة والجيش الوطني بمداهمة المنزل المذكور، وتمكنت من القبض على عدد 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة أصيلي ولايات تونس وقابس وتطاوين.
بالتّحري معهم، اعترفوا أنّهم حلّوا بالجهة قصد المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
-
20:17اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني "معاذ الكساسبة"
12 ماي 2018
-
20:13استراليا: جد يقتل سبعة من افراد أسرته وينتحر
12 ماي 2018
-
20:09مونديال 2026: الفيفا ترفض الطلب المغربي استبعاد أربع دول من التصويت
12 ماي 2018
-
19:54كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018
-
19:39غارات جوية صهيونية على شمال قطاع غزة
12 ماي 2018
-
19:23سان جيرمان يصدر بيانًا رسميًا عن نيمار
12 ماي 2018
-
19:08مالك الجزيري يتقدم في جدول تصفيات بطولة روما للتنس
12 ماي 2018
-
-
-
18:25الاهلي المصري يسافر الى اوغندا و علي معلول يعود الى تونس
12 ماي 2018
-
18:04كرة قدم: نتائج وترتيب الجولة الاولى من مجموعة تفادي النزول للمحترفة 2
12 ماي 2018
-
17:58بعد اصابته بتمزق عضلي: غياب الخنيسي عن المونديال وارد
12 ماي 2018
-
17:47كرة اليد: الترجي يهزم النجم في كلاسيكو مجموعة التتويج
12 ماي 2018
-
17:31شط مريم: إندلاع حريق في منزل
12 ماي 2018
-
17:17قابس: إصطياد سمكة نادرة بميناء الزارات
12 ماي 2018
-
17:04رئيس الحكومة يدشن سد ا جديدا بسجنان من ولاية بنزرت
12 ماي 2018
-
16:50عبد الله الرابحي: ننتظر سنة صعبة من حيث التصرف في المياه
12 ماي 2018
-
16:28كريسبو: دائرة ميسي السحرية ستحرم إيكاردي من المونديال
12 ماي 2018
-
16:09الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة عار جديدة لتونس"
12 ماي 2018
-
15:57مطار النفيضة: حجز تمثال يشتبه في كونه اثري لدى مسافر روسي
12 ماي 2018