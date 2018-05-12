قرقنة- صفاقس: إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

إثر توفر معلومات عن تواجد مجموعة من الأشخاص بأحد المنازل ببلدة مليتة بجزيرة قرقنة ولاية صفاقس بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة من سواحل الجزيرة.

قامت دورية مشتركة من وحدات منطقة الأمن الوطني بقرقنة والجيش الوطني بمداهمة المنزل المذكور، وتمكنت من القبض على عدد 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة أصيلي ولايات تونس وقابس وتطاوين.

بالتّحري معهم، اعترفوا أنّهم حلّوا بالجهة قصد المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.