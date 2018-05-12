رضا بلحاج: الاتحاد المدني حقّق نتائج إيجابية في الإنتخابات البلدية

أفاد منسّق حركة تونس أولا رضا بلحاج، اليوم السبت 12ماي 2018، بأنّ الإتحاد المدني حقّق "نتائج إيجابية" في الانتخابات البلدية الأخيرة، معتبرا أنها ''نتائج تؤكّــد أنه سيكون له موقع في المشهد السياسي في السنوات المقبلة''.

وأوضح بلحاج أنّ الاتحاد المدني المكوّن من أحزاب ومستقلين ومكونات المجتمع المدني والذي تمكّن في ظرف شهر فقط من التحضيرات من الترشح في 37 دائرة قد حقّق نتائج إيجابية رغم حداثة تكوينه وأثبت انّه تجربة واعدة سيكون لها مستقبل واعد، مشيرا إلى أنّ عددا كبيرا من القائمات المستقلّة الفائزة في الانتخابات على غرار القائمات بتونس 1 تلقت دعما من قبل الإتحاد المدني.

كما اعتبر المتحدّث أنّ فوز القائمات المستقلة يعد درسا من الدروس التي تم استخلاصها من نتائج الإنتخابات البلدية والتي أثبتت بداية تغيّر المشهد السياسي بمغادرة حركة نداء تونس الحزب الحاكم هذا المشهد في حدود 2019 مقابل بروز المستقلين، مضيفا أنّ '' النتائج ترجمت "تصويتا عقابيا" انتهجه المواطنون لمعاقبة منظومة الحكم المتمثلة في حركتي النهضة ونداء تونس''، وفق قوله.

كما قال رضا بلحاج إنّ ''خسارة حزب حركة نداء تونس ''عددا كبيرا من قواعده الإنتخابية ويتجه نحو ما وصفه "بالإندثار" جرّاء حصيلة العمل الحكومي وانصهاره مع حركة النهضة الى جانب الأزمة الداخلية التي عاشها ومسألة التوريث التي أدت إلى خروج الروافد من الحركة وبقاء شق وحيد يتمثّل في شق "التجمعيين" حسب قوله.

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