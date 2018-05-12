رضا بلحاج: الاتحاد المدني حقّق نتائج إيجابية في الإنتخابات البلدية

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أفاد منسّق حركة تونس أولا رضا بلحاج، اليوم السبت 12ماي 2018، بأنّ الإتحاد المدني حقّق "نتائج إيجابية" في الانتخابات البلدية الأخيرة، معتبرا أنها ''نتائج تؤكّــد أنه سيكون له موقع في المشهد السياسي في السنوات المقبلة''.
وأوضح بلحاج أنّ الاتحاد المدني المكوّن من أحزاب ومستقلين ومكونات المجتمع المدني والذي تمكّن في ظرف شهر فقط من التحضيرات من الترشح في 37 دائرة قد حقّق نتائج إيجابية رغم حداثة تكوينه وأثبت انّه تجربة واعدة سيكون لها مستقبل واعد، مشيرا إلى أنّ عددا كبيرا من القائمات المستقلّة الفائزة في الانتخابات على غرار القائمات بتونس 1 تلقت دعما من قبل الإتحاد المدني.
كما اعتبر المتحدّث أنّ فوز القائمات المستقلة يعد درسا من الدروس التي تم استخلاصها من نتائج الإنتخابات البلدية والتي أثبتت بداية تغيّر المشهد السياسي بمغادرة حركة نداء تونس الحزب الحاكم هذا المشهد في حدود 2019 مقابل بروز المستقلين، مضيفا أنّ '' النتائج ترجمت "تصويتا عقابيا" انتهجه المواطنون لمعاقبة منظومة الحكم المتمثلة في حركتي النهضة ونداء تونس''، وفق قوله.
كما قال رضا بلحاج إنّ ''خسارة حزب حركة نداء تونس ''عددا كبيرا من قواعده الإنتخابية ويتجه نحو ما وصفه "بالإندثار" جرّاء حصيلة العمل الحكومي وانصهاره مع حركة النهضة الى جانب الأزمة الداخلية التي عاشها ومسألة التوريث التي أدت إلى خروج الروافد من الحركة وبقاء شق وحيد يتمثّل في شق "التجمعيين" حسب قوله.
أفاد منسّق حركة تونس أولا رضا بلحاج، اليوم السبت 12ماي 2018، بأنّ الإتحاد المدني حقّق "نتائج إيجابية" في الانتخابات البلدية الأخيرة، معتبرا أنها ''نتائج تؤكّــد أنه سيكون له موقع في المشهد السياسي في السنوات المقبلة''.
وأوضح بلحاج أنّ الاتحاد المدني المكوّن من أحزاب ومستقلين ومكونات المجتمع المدني والذي تمكّن في ظرف شهر فقط من التحضيرات من الترشح في 37 دائرة قد حقّق نتائج إيجابية رغم حداثة تكوينه وأثبت انّه تجربة واعدة سيكون لها مستقبل واعد، مشيرا إلى أنّ عددا كبيرا من القائمات المستقلّة الفائزة في الانتخابات على غرار القائمات بتونس 1 تلقت دعما من قبل الإتحاد المدني.
كما اعتبر المتحدّث أنّ فوز القائمات المستقلة يعد درسا من الدروس التي تم استخلاصها من نتائج الإنتخابات البلدية والتي أثبتت بداية تغيّر المشهد السياسي بمغادرة حركة نداء تونس الحزب الحاكم هذا المشهد في حدود 2019 مقابل بروز المستقلين، مضيفا أنّ '' النتائج ترجمت "تصويتا عقابيا" انتهجه المواطنون لمعاقبة منظومة الحكم المتمثلة في حركتي النهضة ونداء تونس''، وفق قوله.
كما قال رضا بلحاج إنّ ''خسارة حزب حركة نداء تونس ''عددا كبيرا من قواعده الإنتخابية ويتجه نحو ما وصفه "بالإندثار" جرّاء حصيلة العمل الحكومي وانصهاره مع حركة النهضة الى جانب الأزمة الداخلية التي عاشها ومسألة التوريث التي أدت إلى خروج الروافد من الحركة وبقاء شق وحيد يتمثّل في شق "التجمعيين" حسب قوله.
-
14:24قرقنة- صفاقس: إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة
12 ماي 2018
-
13:48رضا بلحاج: الاتحاد المدني حقّق نتائج إيجابية في الإنتخابات البلدية
12 ماي 2018
-
13:31كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة "الكلاسيكو"
12 ماي 2018
-
13:22صفاقس: عرض بعنوان "تماس" بساحة كلية العلوم بصفاقس
12 ماي 2018
-
13:13القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة
12 ماي 2018
-
13:05بطاقة الكترونية مجانية للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل
12 ماي 2018
-
12:55القصرين: توفير مساعدات اجتماعية بقيمة 1 مليون و724 ألف دينار
12 ماي 2018
-
12:21حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ مالية بمنزل بالضاحية الشمالية للعاصمة
12 ماي 2018
-
12:18مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت: الاعتداء بالعنف على الناظر الليلي
12 ماي 2018
-
11:48علم السعودية على أغطية زجاجات كحول.. المملكة تستنكر والشركة تعتذر
12 ماي 2018
-
11:28العراق: هجوم إرهابي مع انطلاق الانتخابات البرلمانية
12 ماي 2018
-
11:20انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر
12 ماي 2018
-
11:16إعفاء أحد حكام كأس العالم من تحكيم نهائي كأس السعودية
12 ماي 2018
-
11:11جيش البحر التونسي يشارك في تمرين بحري بالمتوسط
12 ماي 2018
-
10:37صفاقس: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات
12 ماي 2018
-
10:19القصرين: حجز 74 راس غنم محل سرقة
12 ماي 2018
-
10:15الرقاب: احتجاج واحتقان على خلفية "اعتداء عون امن على شاب"
12 ماي 2018
-
10:11قفصة: نشوب حريق بمحل تجاري بسيدي عيش
12 ماي 2018
-
09:33قفصة: جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
12 ماي 2018
-
09:14سوسة: الإطاحة بمنحرف خطير محل 5 مناشير تفتيش
12 ماي 2018