كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة "الكلاسيكو"

تونس -الشروق أون لاين- منير الزوابي: أكد احمد الصالحي رئيس قسم الرياضة بالتلفزة الوطنية ان ادارة التلفزة تلقت هذا الصباح مراسلة عبر الفاكس من ادارة الترجي الرياضي تعلمها فيه انها لن تسمح للقناة الوطنية ببث مباراة كلاسيكو الجولة التي ستجمع الترجي الرياضي بالنجم الساحلي عشية اليوم بقاعة الزواوي واكد ان القناة لن تنقل المباراة المعنية رغم ان الجامعة وافقت على نقل المقابلات. وبهذا الاجراء تكون ادارة الترجي قد نفذت الوعيد والانذار الذي جاء في بلاغها للجامعة أول أمس. فهل ان منع بث المباراة هو الحل وكيف ستتصرف الجامعة مع سياسة التصعيد وليّ الذراع التي انتهجها الترجي؟