صفاقس: عرض بعنوان "تماس" بساحة كلية العلوم بصفاقس

تونس- الشروق أون لاين: نظم طلبة المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس بالاشتراك مع طلبة كلية العلوم بصفاقس، الجمعة، معرضا بعنوان "تماس" وذلك بساحة كلية العلوم بصفاقس حيث تم في المرحلة الأولى تجميع أعمال الطلبة ثم عرضها وفي مرحلة ثانية تم عرض أعمال الجانب الإستفاقي من الأعمال المخبرية للطلبة.

وفي تصريح للشروق أون لاين أكد أمين الغرياني أستاذ بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس أن تماس هو حركة عبور بين الداخل والخارج، الظاهر والباطل بين الفن والعلم.

وأضاف أن الهدف هو الجمع بين كل التخصصات وتأسيس لتوجه جديد في تونس يعرف بالفن البيولوجي.