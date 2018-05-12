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يوم السبت 12 ماي 2018
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القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة
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الأولى
القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة
12 ماي 2018 | 13:13

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: أقدمت فتاة أصيلة القيروان تبلغ 20 سنة تقريبا يوم السبت 12 ماي 2018، على صفع طبيب بمستشفى ابن الجزار والاعتداء بالعنف المادي واللفظي على إحدى الممرضات بقسم الاستعجالي. حيث أكدت الممرضة المتضررة لـ"الشروق أون لاين" أن الفتاة توجهت رفقة جدّتها واثنان من أفراد عائلتها إلى قسم الاستعجالي واقتحمت عيادة الطبيب وهو يباشر حالة أحد المرضى وطالبته بإسعاف جدتها التي كانت في حالة تتطلب التدخل العاجل. إلا أن الطبيب استمهلها إلى أن يتفرغ من الحالة التي بين يديه ولكن الفتاة صاحت في وجهه وتوجهت اليه بعبارات مسيئة. وبمباشرته حالة الجدة طلب منها وأفراد عائلتها الخروج للكشف عنها فرفضت ذلك محاولة توثيق المشادة الكلامية بينهما بالهاتف الجوال. وأضافت الممرضة أنه في محاولة من الطبيب افتكاك الهاتف عمدت الفتاة إلى صفعه على وجهه وحاولت الهرب إلا أن الممرضة سارعت بالإمساك بها والاستنجاد بأعوان الأمن لتنهال عليها الفتاة بالضرب واللكم.

وقالت محدثتنا أن شكاية قدمت في الغرض وتم ايقاف الفتاة ليأخذ البحث مجراه.

هذا ونددت المتضررة في الآن ذاته بالعنف الذي ما انفك يتعرض له الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى مشيرة إلى أن الطبيب المتضرر دخل في حالة هستيريا وانهيار بسبب ما وقع.

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القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: أقدمت فتاة أصيلة القيروان تبلغ 20 سنة تقريبا يوم السبت 12 ماي 2018، على...
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الأولى
القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة
12 ماي 2018 | 13:13

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: أقدمت فتاة أصيلة القيروان تبلغ 20 سنة تقريبا يوم السبت 12 ماي 2018، على صفع طبيب بمستشفى ابن الجزار والاعتداء بالعنف المادي واللفظي على إحدى الممرضات بقسم الاستعجالي. حيث أكدت الممرضة المتضررة لـ"الشروق أون لاين" أن الفتاة توجهت رفقة جدّتها واثنان من أفراد عائلتها إلى قسم الاستعجالي واقتحمت عيادة الطبيب وهو يباشر حالة أحد المرضى وطالبته بإسعاف جدتها التي كانت في حالة تتطلب التدخل العاجل. إلا أن الطبيب استمهلها إلى أن يتفرغ من الحالة التي بين يديه ولكن الفتاة صاحت في وجهه وتوجهت اليه بعبارات مسيئة. وبمباشرته حالة الجدة طلب منها وأفراد عائلتها الخروج للكشف عنها فرفضت ذلك محاولة توثيق المشادة الكلامية بينهما بالهاتف الجوال. وأضافت الممرضة أنه في محاولة من الطبيب افتكاك الهاتف عمدت الفتاة إلى صفعه على وجهه وحاولت الهرب إلا أن الممرضة سارعت بالإمساك بها والاستنجاد بأعوان الأمن لتنهال عليها الفتاة بالضرب واللكم.

وقالت محدثتنا أن شكاية قدمت في الغرض وتم ايقاف الفتاة ليأخذ البحث مجراه.

هذا ونددت المتضررة في الآن ذاته بالعنف الذي ما انفك يتعرض له الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى مشيرة إلى أن الطبيب المتضرر دخل في حالة هستيريا وانهيار بسبب ما وقع.

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12 ماي 2018 السّاعة 13:31
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12 ماي 2018 السّاعة 13:22
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القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة
12 ماي 2018 السّاعة 13:13
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: أقدمت فتاة أصيلة القيروان تبلغ 20 سنة تقريبا يوم السبت 12 ماي 2018، على...
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النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
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