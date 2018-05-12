القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة

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القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: أقدمت فتاة أصيلة القيروان تبلغ 20 سنة تقريبا يوم السبت 12 ماي 2018، على صفع طبيب بمستشفى ابن الجزار والاعتداء بالعنف المادي واللفظي على إحدى الممرضات بقسم الاستعجالي. حيث أكدت الممرضة المتضررة لـ"الشروق أون لاين" أن الفتاة توجهت رفقة جدّتها واثنان من أفراد عائلتها إلى قسم الاستعجالي واقتحمت عيادة الطبيب وهو يباشر حالة أحد المرضى وطالبته بإسعاف جدتها التي كانت في حالة تتطلب التدخل العاجل. إلا أن الطبيب استمهلها إلى أن يتفرغ من الحالة التي بين يديه ولكن الفتاة صاحت في وجهه وتوجهت اليه بعبارات مسيئة. وبمباشرته حالة الجدة طلب منها وأفراد عائلتها الخروج للكشف عنها فرفضت ذلك محاولة توثيق المشادة الكلامية بينهما بالهاتف الجوال. وأضافت الممرضة أنه في محاولة من الطبيب افتكاك الهاتف عمدت الفتاة إلى صفعه على وجهه وحاولت الهرب إلا أن الممرضة سارعت بالإمساك بها والاستنجاد بأعوان الأمن لتنهال عليها الفتاة بالضرب واللكم.
وقالت محدثتنا أن شكاية قدمت في الغرض وتم ايقاف الفتاة ليأخذ البحث مجراه.
هذا ونددت المتضررة في الآن ذاته بالعنف الذي ما انفك يتعرض له الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى مشيرة إلى أن الطبيب المتضرر دخل في حالة هستيريا وانهيار بسبب ما وقع.
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: أقدمت فتاة أصيلة القيروان تبلغ 20 سنة تقريبا يوم السبت 12 ماي 2018، على صفع طبيب بمستشفى ابن الجزار والاعتداء بالعنف المادي واللفظي على إحدى الممرضات بقسم الاستعجالي. حيث أكدت الممرضة المتضررة لـ"الشروق أون لاين" أن الفتاة توجهت رفقة جدّتها واثنان من أفراد عائلتها إلى قسم الاستعجالي واقتحمت عيادة الطبيب وهو يباشر حالة أحد المرضى وطالبته بإسعاف جدتها التي كانت في حالة تتطلب التدخل العاجل. إلا أن الطبيب استمهلها إلى أن يتفرغ من الحالة التي بين يديه ولكن الفتاة صاحت في وجهه وتوجهت اليه بعبارات مسيئة. وبمباشرته حالة الجدة طلب منها وأفراد عائلتها الخروج للكشف عنها فرفضت ذلك محاولة توثيق المشادة الكلامية بينهما بالهاتف الجوال. وأضافت الممرضة أنه في محاولة من الطبيب افتكاك الهاتف عمدت الفتاة إلى صفعه على وجهه وحاولت الهرب إلا أن الممرضة سارعت بالإمساك بها والاستنجاد بأعوان الأمن لتنهال عليها الفتاة بالضرب واللكم.
وقالت محدثتنا أن شكاية قدمت في الغرض وتم ايقاف الفتاة ليأخذ البحث مجراه.
هذا ونددت المتضررة في الآن ذاته بالعنف الذي ما انفك يتعرض له الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى مشيرة إلى أن الطبيب المتضرر دخل في حالة هستيريا وانهيار بسبب ما وقع.
-
13:48رضا بلحاج: الاتحاد المدني حقّق نتائج إيجابية في الإنتخابات البلدية
12 ماي 2018
-
13:31كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة "الكلاسيكو"
12 ماي 2018
-
13:22صفاقس: عرض بعنوان "تماس" بساحة كلية العلوم بصفاقس
12 ماي 2018
-
13:13القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة
12 ماي 2018
-
13:05بطاقة الكترونية مجانية للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل
12 ماي 2018
-
12:55القصرين: توفير مساعدات اجتماعية بقيمة 1 مليون و724 ألف دينار
12 ماي 2018
-
12:21حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ مالية بمنزل بالضاحية الشمالية للعاصمة
12 ماي 2018
-
12:18مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت: الاعتداء بالعنف على الناظر الليلي
12 ماي 2018
-
11:48علم السعودية على أغطية زجاجات كحول.. المملكة تستنكر والشركة تعتذر
12 ماي 2018
-
11:28العراق: هجوم إرهابي مع انطلاق الانتخابات البرلمانية
12 ماي 2018
-
11:20انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر
12 ماي 2018
-
11:16إعفاء أحد حكام كأس العالم من تحكيم نهائي كأس السعودية
12 ماي 2018
-
11:11جيش البحر التونسي يشارك في تمرين بحري بالمتوسط
12 ماي 2018
-
10:37صفاقس: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات
12 ماي 2018
-
10:19القصرين: حجز 74 راس غنم محل سرقة
12 ماي 2018
-
10:15الرقاب: احتجاج واحتقان على خلفية "اعتداء عون امن على شاب"
12 ماي 2018
-
10:11قفصة: نشوب حريق بمحل تجاري بسيدي عيش
12 ماي 2018
-
09:33قفصة: جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
12 ماي 2018
-
09:14سوسة: الإطاحة بمنحرف خطير محل 5 مناشير تفتيش
12 ماي 2018
-
09:07الجزائر: منع نشر الملابس في شرفات عمارات العاصمة
12 ماي 2018