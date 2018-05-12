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يوم السبت 12 ماي 2018
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الأولى
بطاقة الكترونية مجانية للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل
12 ماي 2018 | 13:05

تم أمس الجمعة 11 ماي 2018، امضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ممثلة في البريد التونسي.

وتتعلق الاتفاقية بتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من استخلاص الحوالات بصفة رقمية من خلال إحداث بطاقة دفع الكترونية جديدة "Carte sociale" (بطاقة اجتماعية) وذلك باعتماد الموزعات الآلية للأوراق المالية وكذلك من خلال مكاتب البريد.

وتهدف إلى تعهد البريد التونسي بوضع بطاقات مسبقة الدفع صالحة للاستعمال لمدة 5 سنوات على ذمة المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

كما ستمكن هذه البطاقة الإلكترونية من تنزيل الحوالات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وصرف الإعانات والدعم من الدولة وخلاص معاليم التسجيل المدرسي والجامعي للأبناء وخلاص أقساط القروض الصغرى، علما وأنه يمكن لحامل هذه البطاقة تنزيل الأموال نقدا بمكاتب البريد والتحويل من حساب بريدي جار وبنكي.

وتسند بطاقات الدفع الالكترونية " Carte Sociale " مجانا لفائدة المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بأقرب مركز بريد مجهز بالإعلامية وذلك بعد تعمير مطلب الحصول على هذه البطاقة وتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل.

وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي حرص الوزارة على رقمنة كل الخدمات الاجتماعية الموجهة لفائدة منظوريها بما من شأنه أن يعزز الحوكمة الرشيدة في التصرف لا سيما في ملف العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، مثمنا مجهودات فريق العمل المشترك الذي عمل على تحقيق مشروع

هذه البطاقة الجديدة "Carte Sociale".

من جهته بين وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تساهم في مزيد تحسين الخدمات الإدارية، مبديا استعداد وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لمزيد دعم المشاريع المشتركة بينها و بين وزارة الشؤون الاجتماعية على غرار مشروع "carte Vitale".

وات
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الأولى
بطاقة الكترونية مجانية للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل
12 ماي 2018 | 13:05

تم أمس الجمعة 11 ماي 2018، امضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ممثلة في البريد التونسي.

وتتعلق الاتفاقية بتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من استخلاص الحوالات بصفة رقمية من خلال إحداث بطاقة دفع الكترونية جديدة "Carte sociale" (بطاقة اجتماعية) وذلك باعتماد الموزعات الآلية للأوراق المالية وكذلك من خلال مكاتب البريد.

وتهدف إلى تعهد البريد التونسي بوضع بطاقات مسبقة الدفع صالحة للاستعمال لمدة 5 سنوات على ذمة المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

كما ستمكن هذه البطاقة الإلكترونية من تنزيل الحوالات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وصرف الإعانات والدعم من الدولة وخلاص معاليم التسجيل المدرسي والجامعي للأبناء وخلاص أقساط القروض الصغرى، علما وأنه يمكن لحامل هذه البطاقة تنزيل الأموال نقدا بمكاتب البريد والتحويل من حساب بريدي جار وبنكي.

وتسند بطاقات الدفع الالكترونية " Carte Sociale " مجانا لفائدة المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بأقرب مركز بريد مجهز بالإعلامية وذلك بعد تعمير مطلب الحصول على هذه البطاقة وتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل.

وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي حرص الوزارة على رقمنة كل الخدمات الاجتماعية الموجهة لفائدة منظوريها بما من شأنه أن يعزز الحوكمة الرشيدة في التصرف لا سيما في ملف العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، مثمنا مجهودات فريق العمل المشترك الذي عمل على تحقيق مشروع

هذه البطاقة الجديدة "Carte Sociale".

من جهته بين وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تساهم في مزيد تحسين الخدمات الإدارية، مبديا استعداد وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لمزيد دعم المشاريع المشتركة بينها و بين وزارة الشؤون الاجتماعية على غرار مشروع "carte Vitale".

وات
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النوري الصل
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