بطاقة الكترونية مجانية للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل

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تم أمس الجمعة 11 ماي 2018، امضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ممثلة في البريد التونسي.
وتتعلق الاتفاقية بتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من استخلاص الحوالات بصفة رقمية من خلال إحداث بطاقة دفع الكترونية جديدة "Carte sociale" (بطاقة اجتماعية) وذلك باعتماد الموزعات الآلية للأوراق المالية وكذلك من خلال مكاتب البريد.
وتهدف إلى تعهد البريد التونسي بوضع بطاقات مسبقة الدفع صالحة للاستعمال لمدة 5 سنوات على ذمة المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
كما ستمكن هذه البطاقة الإلكترونية من تنزيل الحوالات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وصرف الإعانات والدعم من الدولة وخلاص معاليم التسجيل المدرسي والجامعي للأبناء وخلاص أقساط القروض الصغرى، علما وأنه يمكن لحامل هذه البطاقة تنزيل الأموال نقدا بمكاتب البريد والتحويل من حساب بريدي جار وبنكي.
وتسند بطاقات الدفع الالكترونية " Carte Sociale " مجانا لفائدة المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بأقرب مركز بريد مجهز بالإعلامية وذلك بعد تعمير مطلب الحصول على هذه البطاقة وتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل.
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي حرص الوزارة على رقمنة كل الخدمات الاجتماعية الموجهة لفائدة منظوريها بما من شأنه أن يعزز الحوكمة الرشيدة في التصرف لا سيما في ملف العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، مثمنا مجهودات فريق العمل المشترك الذي عمل على تحقيق مشروع
هذه البطاقة الجديدة "Carte Sociale".
من جهته بين وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تساهم في مزيد تحسين الخدمات الإدارية، مبديا استعداد وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لمزيد دعم المشاريع المشتركة بينها و بين وزارة الشؤون الاجتماعية على غرار مشروع "carte Vitale".
تم أمس الجمعة 11 ماي 2018، امضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ممثلة في البريد التونسي.
وتتعلق الاتفاقية بتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من استخلاص الحوالات بصفة رقمية من خلال إحداث بطاقة دفع الكترونية جديدة "Carte sociale" (بطاقة اجتماعية) وذلك باعتماد الموزعات الآلية للأوراق المالية وكذلك من خلال مكاتب البريد.
وتهدف إلى تعهد البريد التونسي بوضع بطاقات مسبقة الدفع صالحة للاستعمال لمدة 5 سنوات على ذمة المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
كما ستمكن هذه البطاقة الإلكترونية من تنزيل الحوالات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وصرف الإعانات والدعم من الدولة وخلاص معاليم التسجيل المدرسي والجامعي للأبناء وخلاص أقساط القروض الصغرى، علما وأنه يمكن لحامل هذه البطاقة تنزيل الأموال نقدا بمكاتب البريد والتحويل من حساب بريدي جار وبنكي.
وتسند بطاقات الدفع الالكترونية " Carte Sociale " مجانا لفائدة المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بأقرب مركز بريد مجهز بالإعلامية وذلك بعد تعمير مطلب الحصول على هذه البطاقة وتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل.
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي حرص الوزارة على رقمنة كل الخدمات الاجتماعية الموجهة لفائدة منظوريها بما من شأنه أن يعزز الحوكمة الرشيدة في التصرف لا سيما في ملف العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، مثمنا مجهودات فريق العمل المشترك الذي عمل على تحقيق مشروع
هذه البطاقة الجديدة "Carte Sociale".
من جهته بين وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تساهم في مزيد تحسين الخدمات الإدارية، مبديا استعداد وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لمزيد دعم المشاريع المشتركة بينها و بين وزارة الشؤون الاجتماعية على غرار مشروع "carte Vitale".
-
13:48رضا بلحاج: الاتحاد المدني حقّق نتائج إيجابية في الإنتخابات البلدية
12 ماي 2018
-
13:31كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة "الكلاسيكو"
12 ماي 2018
-
13:22صفاقس: عرض بعنوان "تماس" بساحة كلية العلوم بصفاقس
12 ماي 2018
-
13:13القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة
12 ماي 2018
-
13:05بطاقة الكترونية مجانية للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل
12 ماي 2018
-
12:55القصرين: توفير مساعدات اجتماعية بقيمة 1 مليون و724 ألف دينار
12 ماي 2018
-
12:21حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ مالية بمنزل بالضاحية الشمالية للعاصمة
12 ماي 2018
-
12:18مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت: الاعتداء بالعنف على الناظر الليلي
12 ماي 2018
-
11:48علم السعودية على أغطية زجاجات كحول.. المملكة تستنكر والشركة تعتذر
12 ماي 2018
-
11:28العراق: هجوم إرهابي مع انطلاق الانتخابات البرلمانية
12 ماي 2018
-
11:20انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر
12 ماي 2018
-
11:16إعفاء أحد حكام كأس العالم من تحكيم نهائي كأس السعودية
12 ماي 2018
-
11:11جيش البحر التونسي يشارك في تمرين بحري بالمتوسط
12 ماي 2018
-
10:37صفاقس: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات
12 ماي 2018
-
10:19القصرين: حجز 74 راس غنم محل سرقة
12 ماي 2018
-
10:15الرقاب: احتجاج واحتقان على خلفية "اعتداء عون امن على شاب"
12 ماي 2018
-
10:11قفصة: نشوب حريق بمحل تجاري بسيدي عيش
12 ماي 2018
-
09:33قفصة: جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
12 ماي 2018
-
09:14سوسة: الإطاحة بمنحرف خطير محل 5 مناشير تفتيش
12 ماي 2018
-
09:07الجزائر: منع نشر الملابس في شرفات عمارات العاصمة
12 ماي 2018