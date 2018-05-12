القصرين: توفير مساعدات اجتماعية بقيمة 1 مليون و724 ألف دينار

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تم في إطار المساعدات الجهوية المخصصة لشهر رمضان وعيد الفطر لسنة 2018، تخصيص مساعدات مالية قيمتها 1 مليون و724 ألف دينار لفائدة 21 ألف و560 عائلة معوزة متمتعة بالمنحة القارة وببطاقة العلاج المجاني، موزعة على مختلف معتمديات ولاية القصرين، وفق المدير الجهوي للشؤون الإجتماعية كيلاني بن مبروك.
وأوضح بن مبروك أنه "سيتم صرف المساعدات المقدرة ب80 دينارا لكل عائلة عبر حوالات بريدية على قسطين، قسط أول قيمته 40 د يصرف قبل حلول شهر رمضان ضمن الحوالات الشهرية لمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وذلك بداية من يوم 17 ماي الجاري، وقسط ثان قدره 40 دينارا يصرف قبل حلول عيد الفطر وذلك بداية من 17 جوان المقبل".
وأبرز في سياق متصل أنه "تم الترفيع في قيمة المنحة الشهرية للأسر المعوزة من 150 دينارا إلى 180 دينارا، وذلك بداية من شهر أفريل المنقضي" في إطار تفعيل القرار الوزاري القاضي بالترفيع في قيمة المنحة المذكورة.
وقال ذات المصدر إن "الاتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي سيوفر بمناسبة شهر رمضان، 1400 مساعدة عينية تتمثل في 'قفة رمضان' قيمة القفة الواحدة 75 دينارا، ستوزع على العائلات الفقيرة والمعوزة من غير المنتفعين بالاعانة القارة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المحلية للشؤون الإجتماعية والمعتمدين، كما سينظم طيلة الشهر الكريم بفضاء دار المسنين بالقصرين المدينة، مائدة إفطار لفائدة 130 منتفعا، مع تمكين المسنين القاطنين داخل أسرهم بكافة مناطق الجهة (100 مسن)، من مساعدات غذائية وملابس وأواني مطبخ".
تم في إطار المساعدات الجهوية المخصصة لشهر رمضان وعيد الفطر لسنة 2018، تخصيص مساعدات مالية قيمتها 1 مليون و724 ألف دينار لفائدة 21 ألف و560 عائلة معوزة متمتعة بالمنحة القارة وببطاقة العلاج المجاني، موزعة على مختلف معتمديات ولاية القصرين، وفق المدير الجهوي للشؤون الإجتماعية كيلاني بن مبروك.
وأوضح بن مبروك أنه "سيتم صرف المساعدات المقدرة ب80 دينارا لكل عائلة عبر حوالات بريدية على قسطين، قسط أول قيمته 40 د يصرف قبل حلول شهر رمضان ضمن الحوالات الشهرية لمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وذلك بداية من يوم 17 ماي الجاري، وقسط ثان قدره 40 دينارا يصرف قبل حلول عيد الفطر وذلك بداية من 17 جوان المقبل".
وأبرز في سياق متصل أنه "تم الترفيع في قيمة المنحة الشهرية للأسر المعوزة من 150 دينارا إلى 180 دينارا، وذلك بداية من شهر أفريل المنقضي" في إطار تفعيل القرار الوزاري القاضي بالترفيع في قيمة المنحة المذكورة.
وقال ذات المصدر إن "الاتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي سيوفر بمناسبة شهر رمضان، 1400 مساعدة عينية تتمثل في 'قفة رمضان' قيمة القفة الواحدة 75 دينارا، ستوزع على العائلات الفقيرة والمعوزة من غير المنتفعين بالاعانة القارة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المحلية للشؤون الإجتماعية والمعتمدين، كما سينظم طيلة الشهر الكريم بفضاء دار المسنين بالقصرين المدينة، مائدة إفطار لفائدة 130 منتفعا، مع تمكين المسنين القاطنين داخل أسرهم بكافة مناطق الجهة (100 مسن)، من مساعدات غذائية وملابس وأواني مطبخ".
-
13:48رضا بلحاج: الاتحاد المدني حقّق نتائج إيجابية في الإنتخابات البلدية
12 ماي 2018
-
13:31كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة "الكلاسيكو"
12 ماي 2018
-
13:22صفاقس: عرض بعنوان "تماس" بساحة كلية العلوم بصفاقس
12 ماي 2018
-
13:13القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة
12 ماي 2018
-
13:05بطاقة الكترونية مجانية للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل
12 ماي 2018
-
12:55القصرين: توفير مساعدات اجتماعية بقيمة 1 مليون و724 ألف دينار
12 ماي 2018
-
12:21حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ مالية بمنزل بالضاحية الشمالية للعاصمة
12 ماي 2018
-
12:18مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت: الاعتداء بالعنف على الناظر الليلي
12 ماي 2018
-
11:48علم السعودية على أغطية زجاجات كحول.. المملكة تستنكر والشركة تعتذر
12 ماي 2018
-
11:28العراق: هجوم إرهابي مع انطلاق الانتخابات البرلمانية
12 ماي 2018
-
11:20انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر
12 ماي 2018
-
11:16إعفاء أحد حكام كأس العالم من تحكيم نهائي كأس السعودية
12 ماي 2018
-
11:11جيش البحر التونسي يشارك في تمرين بحري بالمتوسط
12 ماي 2018
-
10:37صفاقس: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات
12 ماي 2018
-
10:19القصرين: حجز 74 راس غنم محل سرقة
12 ماي 2018
-
10:15الرقاب: احتجاج واحتقان على خلفية "اعتداء عون امن على شاب"
12 ماي 2018
-
10:11قفصة: نشوب حريق بمحل تجاري بسيدي عيش
12 ماي 2018
-
09:33قفصة: جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
12 ماي 2018
-
09:14سوسة: الإطاحة بمنحرف خطير محل 5 مناشير تفتيش
12 ماي 2018
-
09:07الجزائر: منع نشر الملابس في شرفات عمارات العاصمة
12 ماي 2018