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يوم السبت 12 ماي 2018
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القصرين: توفير مساعدات اجتماعية بقيمة 1 مليون و724 ألف دينار
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الأولى
القصرين: توفير مساعدات اجتماعية بقيمة 1 مليون و724 ألف دينار
12 ماي 2018 | 12:55

تم في إطار المساعدات الجهوية المخصصة لشهر رمضان وعيد الفطر لسنة 2018، تخصيص مساعدات مالية قيمتها 1 مليون و724 ألف دينار لفائدة 21 ألف و560 عائلة معوزة متمتعة بالمنحة القارة وببطاقة العلاج المجاني، موزعة على مختلف معتمديات ولاية القصرين، وفق المدير الجهوي للشؤون الإجتماعية كيلاني بن مبروك.

وأوضح بن مبروك أنه "سيتم صرف المساعدات المقدرة ب80 دينارا لكل عائلة عبر حوالات بريدية على قسطين، قسط أول قيمته 40 د يصرف قبل حلول شهر رمضان ضمن الحوالات الشهرية لمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وذلك بداية من يوم 17 ماي الجاري، وقسط ثان قدره 40 دينارا يصرف قبل حلول عيد الفطر وذلك بداية من 17 جوان المقبل".

وأبرز في سياق متصل أنه "تم الترفيع في قيمة المنحة الشهرية للأسر المعوزة من 150 دينارا إلى 180 دينارا، وذلك بداية من شهر أفريل المنقضي" في إطار تفعيل القرار الوزاري القاضي بالترفيع في قيمة المنحة المذكورة.

وقال ذات المصدر إن "الاتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي سيوفر بمناسبة شهر رمضان، 1400 مساعدة عينية تتمثل في 'قفة رمضان' قيمة القفة الواحدة 75 دينارا، ستوزع على العائلات الفقيرة والمعوزة من غير المنتفعين بالاعانة القارة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المحلية للشؤون الإجتماعية والمعتمدين، كما سينظم طيلة الشهر الكريم بفضاء دار المسنين بالقصرين المدينة، مائدة إفطار لفائدة 130 منتفعا، مع تمكين المسنين القاطنين داخل أسرهم بكافة مناطق الجهة (100 مسن)، من مساعدات غذائية وملابس وأواني مطبخ".

وات
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الأولى
القصرين: توفير مساعدات اجتماعية بقيمة 1 مليون و724 ألف دينار
12 ماي 2018 | 12:55

تم في إطار المساعدات الجهوية المخصصة لشهر رمضان وعيد الفطر لسنة 2018، تخصيص مساعدات مالية قيمتها 1 مليون و724 ألف دينار لفائدة 21 ألف و560 عائلة معوزة متمتعة بالمنحة القارة وببطاقة العلاج المجاني، موزعة على مختلف معتمديات ولاية القصرين، وفق المدير الجهوي للشؤون الإجتماعية كيلاني بن مبروك.

وأوضح بن مبروك أنه "سيتم صرف المساعدات المقدرة ب80 دينارا لكل عائلة عبر حوالات بريدية على قسطين، قسط أول قيمته 40 د يصرف قبل حلول شهر رمضان ضمن الحوالات الشهرية لمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وذلك بداية من يوم 17 ماي الجاري، وقسط ثان قدره 40 دينارا يصرف قبل حلول عيد الفطر وذلك بداية من 17 جوان المقبل".

وأبرز في سياق متصل أنه "تم الترفيع في قيمة المنحة الشهرية للأسر المعوزة من 150 دينارا إلى 180 دينارا، وذلك بداية من شهر أفريل المنقضي" في إطار تفعيل القرار الوزاري القاضي بالترفيع في قيمة المنحة المذكورة.

وقال ذات المصدر إن "الاتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي سيوفر بمناسبة شهر رمضان، 1400 مساعدة عينية تتمثل في 'قفة رمضان' قيمة القفة الواحدة 75 دينارا، ستوزع على العائلات الفقيرة والمعوزة من غير المنتفعين بالاعانة القارة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المحلية للشؤون الإجتماعية والمعتمدين، كما سينظم طيلة الشهر الكريم بفضاء دار المسنين بالقصرين المدينة، مائدة إفطار لفائدة 130 منتفعا، مع تمكين المسنين القاطنين داخل أسرهم بكافة مناطق الجهة (100 مسن)، من مساعدات غذائية وملابس وأواني مطبخ".

وات
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النوري الصل
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