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يوم السبت 12 ماي 2018
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حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ مالية بمنزل بالضاحية الشمالية للعاصمة
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الأولى
حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ مالية بمنزل بالضاحية الشمالية للعاصمة
12 ماي 2018 | 12:21

داهمت يوم 11 ماي 2018 دورية تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس منزل شخص بالضواحي الشمالية للعاصمة، وبتفتيشه تم حجز بندقية صيد عيار 16 ومسدس و17 إطلاقة تابعة له و13 قطعة نقدية من المعدن الأصفر وقطعة صغيرة الحجم من الأحجار الكريمة يشتبه في كونها "ألماس" ومبالغ مالية من العملة الأجنبية تقدر بـ1410 "أورو" و900 "دولار" و200 "فرنك سويسري".

وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المعني.

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الأولى
حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ مالية بمنزل بالضاحية الشمالية للعاصمة
12 ماي 2018 | 12:21

داهمت يوم 11 ماي 2018 دورية تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس منزل شخص بالضواحي الشمالية للعاصمة، وبتفتيشه تم حجز بندقية صيد عيار 16 ومسدس و17 إطلاقة تابعة له و13 قطعة نقدية من المعدن الأصفر وقطعة صغيرة الحجم من الأحجار الكريمة يشتبه في كونها "ألماس" ومبالغ مالية من العملة الأجنبية تقدر بـ1410 "أورو" و900 "دولار" و200 "فرنك سويسري".

وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المعني.

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12 ماي 2018 السّاعة 14:24
إثر توفر معلومات عن تواجد مجموعة من الأشخاص بأحد المنازل ببلدة مليتة بجزيرة قرقنة ولاية صفاقس بصدد التحضير...
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رضا بلحاج: الاتحاد المدني حقّق نتائج إيجابية في الإنتخابات البلدية
12 ماي 2018 السّاعة 13:48
أفاد منسّق حركة تونس أولا رضا بلحاج، اليوم السبت 12ماي 2018، بأنّ الإتحاد المدني حقّق "نتائج إيجابية" في...
المزيد >>
كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة "الكلاسيكو"
12 ماي 2018 السّاعة 13:31
تونس -الشروق أون لاين- منير الزوابي: أكد احمد الصالحي رئيس قسم الرياضة بالتلفزة الوطنية ان ادارة التلفزة...
المزيد >>
صفاقس: عرض بعنوان "تماس" بساحة كلية العلوم بصفاقس
12 ماي 2018 السّاعة 13:22
تونس- الشروق أون لاين: نظم طلبة المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس بالاشتراك مع طلبة كلية العلوم بصفاقس،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
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