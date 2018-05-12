حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ مالية بمنزل بالضاحية الشمالية للعاصمة

داهمت يوم 11 ماي 2018 دورية تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس منزل شخص بالضواحي الشمالية للعاصمة، وبتفتيشه تم حجز بندقية صيد عيار 16 ومسدس و17 إطلاقة تابعة له و13 قطعة نقدية من المعدن الأصفر وقطعة صغيرة الحجم من الأحجار الكريمة يشتبه في كونها "ألماس" ومبالغ مالية من العملة الأجنبية تقدر بـ1410 "أورو" و900 "دولار" و200 "فرنك سويسري".

وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المعني.