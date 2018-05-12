علم السعودية على أغطية زجاجات كحول.. المملكة تستنكر والشركة تعتذر

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استنكرت السفارة السعودية في برلين، وضع شركة ألمانية لعلم المملكة على أغطية علب منتج كحولي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
وقالت بيان السفارة: "تابعنا ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام شركة "Eichbaum" الألمانية، التي تتخذ من مدينة مانهايم مقرًا لها، بوضع علم المملكة، الذي يحتوي على كلمة التوحيد، على أغطية علب منتج كحولي".
وأعلنت السفارة، أنها قامت على الفور بالتواصل مع الجهات الألمانية المختصة وأبدت "رفضها واستنكارها للعمل الذي قامت به الشركة"، معتبرة أنه "يشكل مساساً بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة واستفزازًا لمشاعر المسلمين".
وأكدت أنها "على تواصل مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة الأخرى، لإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق وتقديم اعتذار عن تصرف الشركة".
من جانبها، قالت شركة Eichbaum للمشروبات الكحولية، في بيان، نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن وضع علم السعودية على أحد منتجاتها جاء ضمن حملة ترويجية استعداداً لكأس العالم 2018 الذي تستضيفه روسيا، وإنها أنتجت كميات محدودة من منتجها تحمل على أغطيتها أعلام جميع الدول المشاركة في كأس العالم.
وأضافت الشركة أنها قررت إيقاف وضع علم السعودية على منتجها، موضحة أن "عدد الزجاجات الموجودة بالأسواق وتحمل علم السعودية بلغ 171 زجاجة فقط"، مبررة وضع علم السعودية على المنتج بسبب "المساواة" بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم.
واعتذرت الشركة عن أي إساءة "غير متعمدة"، وقالت إنها ليس لديها أي اهتمام بمظاهر سياسية أو دينية، وأضافت الشركة أنها لم تكن تعلم أن الأحرف المكتوبة على العلم السعودي لها علاقة بالعقيدة الدينية، وأنها تأكدت فقط من أن يكون العلم الموجود على منتجها صحيحًا.
استنكرت السفارة السعودية في برلين، وضع شركة ألمانية لعلم المملكة على أغطية علب منتج كحولي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
وقالت بيان السفارة: "تابعنا ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام شركة "Eichbaum" الألمانية، التي تتخذ من مدينة مانهايم مقرًا لها، بوضع علم المملكة، الذي يحتوي على كلمة التوحيد، على أغطية علب منتج كحولي".
وأعلنت السفارة، أنها قامت على الفور بالتواصل مع الجهات الألمانية المختصة وأبدت "رفضها واستنكارها للعمل الذي قامت به الشركة"، معتبرة أنه "يشكل مساساً بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة واستفزازًا لمشاعر المسلمين".
وأكدت أنها "على تواصل مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة الأخرى، لإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق وتقديم اعتذار عن تصرف الشركة".
من جانبها، قالت شركة Eichbaum للمشروبات الكحولية، في بيان، نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن وضع علم السعودية على أحد منتجاتها جاء ضمن حملة ترويجية استعداداً لكأس العالم 2018 الذي تستضيفه روسيا، وإنها أنتجت كميات محدودة من منتجها تحمل على أغطيتها أعلام جميع الدول المشاركة في كأس العالم.
وأضافت الشركة أنها قررت إيقاف وضع علم السعودية على منتجها، موضحة أن "عدد الزجاجات الموجودة بالأسواق وتحمل علم السعودية بلغ 171 زجاجة فقط"، مبررة وضع علم السعودية على المنتج بسبب "المساواة" بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم.
واعتذرت الشركة عن أي إساءة "غير متعمدة"، وقالت إنها ليس لديها أي اهتمام بمظاهر سياسية أو دينية، وأضافت الشركة أنها لم تكن تعلم أن الأحرف المكتوبة على العلم السعودي لها علاقة بالعقيدة الدينية، وأنها تأكدت فقط من أن يكون العلم الموجود على منتجها صحيحًا.
-
14:24قرقنة- صفاقس: إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة
12 ماي 2018
-
13:48رضا بلحاج: الاتحاد المدني حقّق نتائج إيجابية في الإنتخابات البلدية
12 ماي 2018
-
13:31كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة "الكلاسيكو"
12 ماي 2018
-
13:22صفاقس: عرض بعنوان "تماس" بساحة كلية العلوم بصفاقس
12 ماي 2018
-
13:13القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة
12 ماي 2018
-
13:05بطاقة الكترونية مجانية للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل
12 ماي 2018
-
12:55القصرين: توفير مساعدات اجتماعية بقيمة 1 مليون و724 ألف دينار
12 ماي 2018
-
12:21حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ مالية بمنزل بالضاحية الشمالية للعاصمة
12 ماي 2018
-
12:18مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت: الاعتداء بالعنف على الناظر الليلي
12 ماي 2018
-
11:48علم السعودية على أغطية زجاجات كحول.. المملكة تستنكر والشركة تعتذر
12 ماي 2018
-
11:28العراق: هجوم إرهابي مع انطلاق الانتخابات البرلمانية
12 ماي 2018
-
11:20انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر
12 ماي 2018
-
11:16إعفاء أحد حكام كأس العالم من تحكيم نهائي كأس السعودية
12 ماي 2018
-
11:11جيش البحر التونسي يشارك في تمرين بحري بالمتوسط
12 ماي 2018
-
10:37صفاقس: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات
12 ماي 2018
-
10:19القصرين: حجز 74 راس غنم محل سرقة
12 ماي 2018
-
10:15الرقاب: احتجاج واحتقان على خلفية "اعتداء عون امن على شاب"
12 ماي 2018
-
10:11قفصة: نشوب حريق بمحل تجاري بسيدي عيش
12 ماي 2018
-
09:33قفصة: جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
12 ماي 2018
-
09:14سوسة: الإطاحة بمنحرف خطير محل 5 مناشير تفتيش
12 ماي 2018