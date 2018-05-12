علم السعودية على أغطية زجاجات كحول.. المملكة تستنكر والشركة تعتذر

استنكرت السفارة السعودية في برلين، وضع شركة ألمانية لعلم المملكة على أغطية علب منتج كحولي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت بيان السفارة: "تابعنا ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام شركة "Eichbaum" الألمانية، التي تتخذ من مدينة مانهايم مقرًا لها، بوضع علم المملكة، الذي يحتوي على كلمة التوحيد، على أغطية علب منتج كحولي".

وأعلنت السفارة، أنها قامت على الفور بالتواصل مع الجهات الألمانية المختصة وأبدت "رفضها واستنكارها للعمل الذي قامت به الشركة"، معتبرة أنه "يشكل مساساً بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة واستفزازًا لمشاعر المسلمين".

وأكدت أنها "على تواصل مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة الأخرى، لإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق وتقديم اعتذار عن تصرف الشركة".

من جانبها، قالت شركة Eichbaum للمشروبات الكحولية، في بيان، نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن وضع علم السعودية على أحد منتجاتها جاء ضمن حملة ترويجية استعداداً لكأس العالم 2018 الذي تستضيفه روسيا، وإنها أنتجت كميات محدودة من منتجها تحمل على أغطيتها أعلام جميع الدول المشاركة في كأس العالم.

وأضافت الشركة أنها قررت إيقاف وضع علم السعودية على منتجها، موضحة أن "عدد الزجاجات الموجودة بالأسواق وتحمل علم السعودية بلغ 171 زجاجة فقط"، مبررة وضع علم السعودية على المنتج بسبب "المساواة" بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

واعتذرت الشركة عن أي إساءة "غير متعمدة"، وقالت إنها ليس لديها أي اهتمام بمظاهر سياسية أو دينية، وأضافت الشركة أنها لم تكن تعلم أن الأحرف المكتوبة على العلم السعودي لها علاقة بالعقيدة الدينية، وأنها تأكدت فقط من أن يكون العلم الموجود على منتجها صحيحًا.