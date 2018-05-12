العراق: هجوم إرهابي مع انطلاق الانتخابات البرلمانية

قُتل 6 عناصر أمن عراقيين، اليوم السبت، في هجوم لـ"داعش" الارهابي على حواجز أمنية في محافظة كركوك، تزامناً مع الانتخابات الجارية في البلاد.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد هدّد قبل أيام بشنّ هجمات ضد مراكز الاقتراع والمرشّحين، وكذلك الناخبين الذين يُدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلنت مصادر أمنية عراقية أنها قتلت انتحاريَّين سَعَيَا لاستهداف مراكز الاقتراع في محافظة ديالى، وفكّكت عبوة ناسفة بمحافظة كركوك استهدفت مركزاً انتخابياً.