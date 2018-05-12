العراق: هجوم إرهابي مع انطلاق الانتخابات البرلمانية

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قُتل 6 عناصر أمن عراقيين، اليوم السبت، في هجوم لـ"داعش" الارهابي على حواجز أمنية في محافظة كركوك، تزامناً مع الانتخابات الجارية في البلاد.
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد هدّد قبل أيام بشنّ هجمات ضد مراكز الاقتراع والمرشّحين، وكذلك الناخبين الذين يُدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.
وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلنت مصادر أمنية عراقية أنها قتلت انتحاريَّين سَعَيَا لاستهداف مراكز الاقتراع في محافظة ديالى، وفكّكت عبوة ناسفة بمحافظة كركوك استهدفت مركزاً انتخابياً.
قُتل 6 عناصر أمن عراقيين، اليوم السبت، في هجوم لـ"داعش" الارهابي على حواجز أمنية في محافظة كركوك، تزامناً مع الانتخابات الجارية في البلاد.
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد هدّد قبل أيام بشنّ هجمات ضد مراكز الاقتراع والمرشّحين، وكذلك الناخبين الذين يُدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.
وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلنت مصادر أمنية عراقية أنها قتلت انتحاريَّين سَعَيَا لاستهداف مراكز الاقتراع في محافظة ديالى، وفكّكت عبوة ناسفة بمحافظة كركوك استهدفت مركزاً انتخابياً.
-
14:24قرقنة- صفاقس: إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة
12 ماي 2018
-
13:48رضا بلحاج: الاتحاد المدني حقّق نتائج إيجابية في الإنتخابات البلدية
12 ماي 2018
-
13:31كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة "الكلاسيكو"
12 ماي 2018
-
13:22صفاقس: عرض بعنوان "تماس" بساحة كلية العلوم بصفاقس
12 ماي 2018
-
13:13القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة
12 ماي 2018
-
13:05بطاقة الكترونية مجانية للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل
12 ماي 2018
-
12:55القصرين: توفير مساعدات اجتماعية بقيمة 1 مليون و724 ألف دينار
12 ماي 2018
-
12:21حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ مالية بمنزل بالضاحية الشمالية للعاصمة
12 ماي 2018
-
12:18مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت: الاعتداء بالعنف على الناظر الليلي
12 ماي 2018
-
11:48علم السعودية على أغطية زجاجات كحول.. المملكة تستنكر والشركة تعتذر
12 ماي 2018
-
11:28العراق: هجوم إرهابي مع انطلاق الانتخابات البرلمانية
12 ماي 2018
-
11:20انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر
12 ماي 2018
-
11:16إعفاء أحد حكام كأس العالم من تحكيم نهائي كأس السعودية
12 ماي 2018
-
11:11جيش البحر التونسي يشارك في تمرين بحري بالمتوسط
12 ماي 2018
-
10:37صفاقس: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات
12 ماي 2018
-
10:19القصرين: حجز 74 راس غنم محل سرقة
12 ماي 2018
-
10:15الرقاب: احتجاج واحتقان على خلفية "اعتداء عون امن على شاب"
12 ماي 2018
-
10:11قفصة: نشوب حريق بمحل تجاري بسيدي عيش
12 ماي 2018
-
09:33قفصة: جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
12 ماي 2018
-
09:14سوسة: الإطاحة بمنحرف خطير محل 5 مناشير تفتيش
12 ماي 2018