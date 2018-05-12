انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر

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تونس-الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيد: انطلقت ندوة الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر بحضور عديد الشخصيات السياسية ومنها علي العريض امين عام حركة النهضة وافتتحها رئيس مجلس الرابطة العربية للتربويين التنويريين محرز الدريسي ويقدم وزير الشؤون الدينية سابقا منير التليلي المداخلة الاولى ويفسح المجال لمداخلات خالد شوكات رئيس المعهد العربي للديمقراطية بتونس ومحمد اللقوماني كاتب وأستاذ التفكير الاسلامي وسليمان الشواشي استاذ سابق بجامعة الزيتونة وعضو بالمجلس الاسلامي الأعلى.
تونس-الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيد: انطلقت ندوة الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر بحضور عديد الشخصيات السياسية ومنها علي العريض امين عام حركة النهضة وافتتحها رئيس مجلس الرابطة العربية للتربويين التنويريين محرز الدريسي ويقدم وزير الشؤون الدينية سابقا منير التليلي المداخلة الاولى ويفسح المجال لمداخلات خالد شوكات رئيس المعهد العربي للديمقراطية بتونس ومحمد اللقوماني كاتب وأستاذ التفكير الاسلامي وسليمان الشواشي استاذ سابق بجامعة الزيتونة وعضو بالمجلس الاسلامي الأعلى.
-
14:24قرقنة- صفاقس: إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة
12 ماي 2018
-
13:48رضا بلحاج: الاتحاد المدني حقّق نتائج إيجابية في الإنتخابات البلدية
12 ماي 2018
-
13:31كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة "الكلاسيكو"
12 ماي 2018
-
13:22صفاقس: عرض بعنوان "تماس" بساحة كلية العلوم بصفاقس
12 ماي 2018
-
13:13القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة
12 ماي 2018
-
13:05بطاقة الكترونية مجانية للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل
12 ماي 2018
-
12:55القصرين: توفير مساعدات اجتماعية بقيمة 1 مليون و724 ألف دينار
12 ماي 2018
-
12:21حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ مالية بمنزل بالضاحية الشمالية للعاصمة
12 ماي 2018
-
12:18مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت: الاعتداء بالعنف على الناظر الليلي
12 ماي 2018
-
11:48علم السعودية على أغطية زجاجات كحول.. المملكة تستنكر والشركة تعتذر
12 ماي 2018
-
11:28العراق: هجوم إرهابي مع انطلاق الانتخابات البرلمانية
12 ماي 2018
-
11:20انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر
12 ماي 2018
-
11:16إعفاء أحد حكام كأس العالم من تحكيم نهائي كأس السعودية
12 ماي 2018
-
11:11جيش البحر التونسي يشارك في تمرين بحري بالمتوسط
12 ماي 2018
-
10:37صفاقس: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات
12 ماي 2018
-
10:19القصرين: حجز 74 راس غنم محل سرقة
12 ماي 2018
-
10:15الرقاب: احتجاج واحتقان على خلفية "اعتداء عون امن على شاب"
12 ماي 2018
-
10:11قفصة: نشوب حريق بمحل تجاري بسيدي عيش
12 ماي 2018
-
09:33قفصة: جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
12 ماي 2018
-
09:14سوسة: الإطاحة بمنحرف خطير محل 5 مناشير تفتيش
12 ماي 2018