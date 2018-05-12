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يوم السبت 12 ماي 2018
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انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر
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الوطنية
انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر
12 ماي 2018 | 11:20

تونس-الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيد: انطلقت ندوة الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر بحضور عديد الشخصيات السياسية ومنها علي العريض امين عام حركة النهضة وافتتحها رئيس مجلس الرابطة العربية للتربويين التنويريين محرز الدريسي ويقدم وزير الشؤون الدينية سابقا منير التليلي المداخلة الاولى ويفسح المجال لمداخلات خالد شوكات رئيس المعهد العربي للديمقراطية بتونس ومحمد اللقوماني كاتب وأستاذ التفكير الاسلامي وسليمان الشواشي استاذ سابق بجامعة الزيتونة وعضو بالمجلس الاسلامي الأعلى.

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الوطنية
انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر
12 ماي 2018 | 11:20

تونس-الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيد: انطلقت ندوة الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر بحضور عديد الشخصيات السياسية ومنها علي العريض امين عام حركة النهضة وافتتحها رئيس مجلس الرابطة العربية للتربويين التنويريين محرز الدريسي ويقدم وزير الشؤون الدينية سابقا منير التليلي المداخلة الاولى ويفسح المجال لمداخلات خالد شوكات رئيس المعهد العربي للديمقراطية بتونس ومحمد اللقوماني كاتب وأستاذ التفكير الاسلامي وسليمان الشواشي استاذ سابق بجامعة الزيتونة وعضو بالمجلس الاسلامي الأعلى.

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12 ماي 2018 السّاعة 13:05
تم أمس الجمعة 11 ماي 2018، امضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة تكنولوجيات الاتصال...
المزيد >>
انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر
12 ماي 2018 السّاعة 11:20
تونس-الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيد: انطلقت ندوة...
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جيش البحر التونسي يشارك في تمرين بحري بالمتوسط
12 ماي 2018 السّاعة 11:11
أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم...
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رئيس الحكومة يعلن اطلاق حملة ''لا للكراهية''
11 ماي 2018 السّاعة 22:34
اعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر يوم...
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النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
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