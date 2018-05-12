إعفاء أحد حكام كأس العالم من تحكيم نهائي كأس السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت عن إعفاء الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي من إدارة المباراة النهائية لكأس ملك السعودية، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق النهائي.

ونشر الاتحاد السعودي تغريدة على صفحته في "تويتر" جاء فيها:

📄| الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمباركة معالي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يصدر قرارًا باستبعاد حكم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين فهد المرداسي وتحويله للمباحث الإدارية ويُكلف مارك كلاتبيرج لقيادة المباراة pic.twitter.com/cVZ1COfBRa — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) 12 mai 2018

ولم يعلن الاتحاد السعودي سبب قراره المفاجئ استبعاد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية، لكن مصادر قريبة من أصحاب القرار، تتحدث عن أن السبب يعود لتواصل الحكم مع أحد رؤساء طرفي المباراة النهائية، ووجود مكالمات هاتفية ومحادثات "مشبوهة" بينهما، حيث كشف رئيس النادي كل المحادثات لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ وقدم الأدلة والإثباتات.

#عاجل| اتحاد القدم يستبعد فهد المرداسي من إدارة نهائي كأس الملك ويحوله إلى المباحث الإدارية ويكلف مارك كلاتبيرج لقيادة المباراة بين الاتحاد والفيصلي.. pic.twitter.com/vWamAuroPc

— الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) 12 mai 2018

وتم تكليف الإنقليزي مارك كلاتنبيرغ رئيس لجنة الحكام السعودية بإدارة المباراة النهائية والتي ستجمع بين الفيصلي والاتحاد، اليوم السبت على ملعب الملك عبد الله الدولي في جدة.

والمرداسي هو أحد حكام الساحة العرب الخمسة الذين تم اختيارهم ضمن قائمة الحكام التي ستدير مباريات نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا هذا الصيف.