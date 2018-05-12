إعفاء أحد حكام كأس العالم من تحكيم نهائي كأس السعودية

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت عن إعفاء الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي من إدارة المباراة النهائية لكأس ملك السعودية، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق النهائي.
ونشر الاتحاد السعودي تغريدة على صفحته في "تويتر" جاء فيها:
📄| الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمباركة معالي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يصدر قرارًا باستبعاد حكم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين فهد المرداسي وتحويله للمباحث الإدارية ويُكلف مارك كلاتبيرج لقيادة المباراة pic.twitter.com/cVZ1COfBRa— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) 12 mai 2018
ولم يعلن الاتحاد السعودي سبب قراره المفاجئ استبعاد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية، لكن مصادر قريبة من أصحاب القرار، تتحدث عن أن السبب يعود لتواصل الحكم مع أحد رؤساء طرفي المباراة النهائية، ووجود مكالمات هاتفية ومحادثات "مشبوهة" بينهما، حيث كشف رئيس النادي كل المحادثات لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ وقدم الأدلة والإثباتات.
#عاجل| اتحاد القدم يستبعد فهد المرداسي من إدارة نهائي كأس الملك ويحوله إلى المباحث الإدارية ويكلف مارك كلاتبيرج لقيادة المباراة بين الاتحاد والفيصلي.. pic.twitter.com/vWamAuroPc
— الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) 12 mai 2018
وتم تكليف الإنقليزي مارك كلاتنبيرغ رئيس لجنة الحكام السعودية بإدارة المباراة النهائية والتي ستجمع بين الفيصلي والاتحاد، اليوم السبت على ملعب الملك عبد الله الدولي في جدة.
والمرداسي هو أحد حكام الساحة العرب الخمسة الذين تم اختيارهم ضمن قائمة الحكام التي ستدير مباريات نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا هذا الصيف.
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت عن إعفاء الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي من إدارة المباراة النهائية لكأس ملك السعودية، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق النهائي.
ونشر الاتحاد السعودي تغريدة على صفحته في "تويتر" جاء فيها:
📄| الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمباركة معالي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يصدر قرارًا باستبعاد حكم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين فهد المرداسي وتحويله للمباحث الإدارية ويُكلف مارك كلاتبيرج لقيادة المباراة pic.twitter.com/cVZ1COfBRa— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) 12 mai 2018
ولم يعلن الاتحاد السعودي سبب قراره المفاجئ استبعاد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية، لكن مصادر قريبة من أصحاب القرار، تتحدث عن أن السبب يعود لتواصل الحكم مع أحد رؤساء طرفي المباراة النهائية، ووجود مكالمات هاتفية ومحادثات "مشبوهة" بينهما، حيث كشف رئيس النادي كل المحادثات لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ وقدم الأدلة والإثباتات.
#عاجل| اتحاد القدم يستبعد فهد المرداسي من إدارة نهائي كأس الملك ويحوله إلى المباحث الإدارية ويكلف مارك كلاتبيرج لقيادة المباراة بين الاتحاد والفيصلي.. pic.twitter.com/vWamAuroPc
— الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) 12 mai 2018
وتم تكليف الإنقليزي مارك كلاتنبيرغ رئيس لجنة الحكام السعودية بإدارة المباراة النهائية والتي ستجمع بين الفيصلي والاتحاد، اليوم السبت على ملعب الملك عبد الله الدولي في جدة.
والمرداسي هو أحد حكام الساحة العرب الخمسة الذين تم اختيارهم ضمن قائمة الحكام التي ستدير مباريات نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا هذا الصيف.
-
14:24قرقنة- صفاقس: إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة
12 ماي 2018
-
13:48رضا بلحاج: الاتحاد المدني حقّق نتائج إيجابية في الإنتخابات البلدية
12 ماي 2018
-
13:31كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة "الكلاسيكو"
12 ماي 2018
-
13:22صفاقس: عرض بعنوان "تماس" بساحة كلية العلوم بصفاقس
12 ماي 2018
-
13:13القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة
12 ماي 2018
-
13:05بطاقة الكترونية مجانية للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل
12 ماي 2018
-
12:55القصرين: توفير مساعدات اجتماعية بقيمة 1 مليون و724 ألف دينار
12 ماي 2018
-
12:21حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ مالية بمنزل بالضاحية الشمالية للعاصمة
12 ماي 2018
-
12:18مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت: الاعتداء بالعنف على الناظر الليلي
12 ماي 2018
-
11:48علم السعودية على أغطية زجاجات كحول.. المملكة تستنكر والشركة تعتذر
12 ماي 2018
-
11:28العراق: هجوم إرهابي مع انطلاق الانتخابات البرلمانية
12 ماي 2018
-
11:20انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر
12 ماي 2018
-
11:16إعفاء أحد حكام كأس العالم من تحكيم نهائي كأس السعودية
12 ماي 2018
-
11:11جيش البحر التونسي يشارك في تمرين بحري بالمتوسط
12 ماي 2018
-
10:37صفاقس: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات
12 ماي 2018
-
10:19القصرين: حجز 74 راس غنم محل سرقة
12 ماي 2018
-
10:15الرقاب: احتجاج واحتقان على خلفية "اعتداء عون امن على شاب"
12 ماي 2018
-
10:11قفصة: نشوب حريق بمحل تجاري بسيدي عيش
12 ماي 2018
-
09:33قفصة: جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
12 ماي 2018
-
09:14سوسة: الإطاحة بمنحرف خطير محل 5 مناشير تفتيش
12 ماي 2018