جيش البحر التونسي يشارك في تمرين بحري بالمتوسط

أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم السبت 12 ماي 2018، بأنّ جيش البحر التونسي، شارك في الفترة من 29 أفريل إلى 11 ماي 2018 في التمرين البحري متعدد الأطراف "فونيكس اكسبراس 2018 " الذي تم تنفيذه بالتوازي ببحر ''إيجا'' بجنوب اليونان وعرض السواحل التونسية، وذلك في إطار تطبيق برامج التعاون الدولي مع مختلف الجيوش الشقيقة والصديقة، وتنفيذ التدريبات المشتركة للرفع من القدرات العملياتية لمختلف وحدات الجيش الوطني.

وأوضحت الوزارة، أنّ جيش البحر شارك في هذا التمرين متعدد الأطراف، بتونس واليونان، بعدد من الوحدات العائمة وفرق طلائع البحرية مدعومة بوسائل جوية تابعة لجيش الطيران، إلى جانب عديد الدول على غرار الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان وإسبانيا وتركيا وهولندا ومالطا وإيطاليا والدنمارك وكندا.

ويهدف التمرين بالأساس إلى إحكام تنفيذ عمليات المراقبة بالبحر وتطوير مجال العمل فيما يتعلق بضبط الوضعية السطحية بالبحر الأبيض المتوسط، حسب بلاغ الوزارة.

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