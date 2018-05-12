جيش البحر التونسي يشارك في تمرين بحري بالمتوسط

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أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم السبت 12 ماي 2018، بأنّ جيش البحر التونسي، شارك في الفترة من 29 أفريل إلى 11 ماي 2018 في التمرين البحري متعدد الأطراف "فونيكس اكسبراس 2018 " الذي تم تنفيذه بالتوازي ببحر ''إيجا'' بجنوب اليونان وعرض السواحل التونسية، وذلك في إطار تطبيق برامج التعاون الدولي مع مختلف الجيوش الشقيقة والصديقة، وتنفيذ التدريبات المشتركة للرفع من القدرات العملياتية لمختلف وحدات الجيش الوطني.
وأوضحت الوزارة، أنّ جيش البحر شارك في هذا التمرين متعدد الأطراف، بتونس واليونان، بعدد من الوحدات العائمة وفرق طلائع البحرية مدعومة بوسائل جوية تابعة لجيش الطيران، إلى جانب عديد الدول على غرار الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان وإسبانيا وتركيا وهولندا ومالطا وإيطاليا والدنمارك وكندا.
ويهدف التمرين بالأساس إلى إحكام تنفيذ عمليات المراقبة بالبحر وتطوير مجال العمل فيما يتعلق بضبط الوضعية السطحية بالبحر الأبيض المتوسط، حسب بلاغ الوزارة.
أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم السبت 12 ماي 2018، بأنّ جيش البحر التونسي، شارك في الفترة من 29 أفريل إلى 11 ماي 2018 في التمرين البحري متعدد الأطراف "فونيكس اكسبراس 2018 " الذي تم تنفيذه بالتوازي ببحر ''إيجا'' بجنوب اليونان وعرض السواحل التونسية، وذلك في إطار تطبيق برامج التعاون الدولي مع مختلف الجيوش الشقيقة والصديقة، وتنفيذ التدريبات المشتركة للرفع من القدرات العملياتية لمختلف وحدات الجيش الوطني.
وأوضحت الوزارة، أنّ جيش البحر شارك في هذا التمرين متعدد الأطراف، بتونس واليونان، بعدد من الوحدات العائمة وفرق طلائع البحرية مدعومة بوسائل جوية تابعة لجيش الطيران، إلى جانب عديد الدول على غرار الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان وإسبانيا وتركيا وهولندا ومالطا وإيطاليا والدنمارك وكندا.
ويهدف التمرين بالأساس إلى إحكام تنفيذ عمليات المراقبة بالبحر وتطوير مجال العمل فيما يتعلق بضبط الوضعية السطحية بالبحر الأبيض المتوسط، حسب بلاغ الوزارة.
-
14:24قرقنة- صفاقس: إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة
12 ماي 2018
-
13:48رضا بلحاج: الاتحاد المدني حقّق نتائج إيجابية في الإنتخابات البلدية
12 ماي 2018
-
13:31كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة "الكلاسيكو"
12 ماي 2018
-
13:22صفاقس: عرض بعنوان "تماس" بساحة كلية العلوم بصفاقس
12 ماي 2018
-
13:13القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة
12 ماي 2018
-
13:05بطاقة الكترونية مجانية للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل
12 ماي 2018
-
12:55القصرين: توفير مساعدات اجتماعية بقيمة 1 مليون و724 ألف دينار
12 ماي 2018
-
12:21حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ مالية بمنزل بالضاحية الشمالية للعاصمة
12 ماي 2018
-
12:18مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت: الاعتداء بالعنف على الناظر الليلي
12 ماي 2018
-
11:48علم السعودية على أغطية زجاجات كحول.. المملكة تستنكر والشركة تعتذر
12 ماي 2018
-
11:28العراق: هجوم إرهابي مع انطلاق الانتخابات البرلمانية
12 ماي 2018
-
11:20انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر
12 ماي 2018
-
11:16إعفاء أحد حكام كأس العالم من تحكيم نهائي كأس السعودية
12 ماي 2018
-
11:11جيش البحر التونسي يشارك في تمرين بحري بالمتوسط
12 ماي 2018
-
10:37صفاقس: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات
12 ماي 2018
-
10:19القصرين: حجز 74 راس غنم محل سرقة
12 ماي 2018
-
10:15الرقاب: احتجاج واحتقان على خلفية "اعتداء عون امن على شاب"
12 ماي 2018
-
10:11قفصة: نشوب حريق بمحل تجاري بسيدي عيش
12 ماي 2018
-
09:33قفصة: جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
12 ماي 2018
-
09:14سوسة: الإطاحة بمنحرف خطير محل 5 مناشير تفتيش
12 ماي 2018