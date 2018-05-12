صفاقس: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات

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تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس يوم 11 ماي 2018 من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات الراسية امام المستشفى الجامعي بالمكان وذلك بناء على معلومات مفادها تعرض شخص يوم 10 ماي 2018 لسرقة شاحنة خفيفة تم تلقيه اتصال هاتفي من قبل امرأة طلبت منه مبلغا ماليا قدره 5000 دينارا مقابل التوسط له في ارجاع شاحنته المسروقة.
بعد نصب كمين محكم من طرف الفرقة المذكورة تم القاء القبض على المظنون فيها المشار اليها التي تبين ان عمرها 47 سنة وشريكها في عملية السرقة عمره 48 سنة الذي اتضح انه حارس بمأوى السيارات بصفة غير قانونية امام المستشفى الجامعي المشار اليه وحجزت لديه عدد 03 مفاتيح يتولى استغلالها في تشغيل السيارات خلال عمليات سرقتها.
باستشارة النيابة العمومية اذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شانهما موضوعها الأولى "السرقة" والثانية "استخلاص معاليم بلدية دون وجه قانوني".
كما تمكنت في نفس اليوم الوحدات التابعة بمنطقة الامن الوطني بصفاقس الجنوبية من العثور على الشاحنة المسروقة وارجاعها الى صاحبها.
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس يوم 11 ماي 2018 من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات الراسية امام المستشفى الجامعي بالمكان وذلك بناء على معلومات مفادها تعرض شخص يوم 10 ماي 2018 لسرقة شاحنة خفيفة تم تلقيه اتصال هاتفي من قبل امرأة طلبت منه مبلغا ماليا قدره 5000 دينارا مقابل التوسط له في ارجاع شاحنته المسروقة.
بعد نصب كمين محكم من طرف الفرقة المذكورة تم القاء القبض على المظنون فيها المشار اليها التي تبين ان عمرها 47 سنة وشريكها في عملية السرقة عمره 48 سنة الذي اتضح انه حارس بمأوى السيارات بصفة غير قانونية امام المستشفى الجامعي المشار اليه وحجزت لديه عدد 03 مفاتيح يتولى استغلالها في تشغيل السيارات خلال عمليات سرقتها.
باستشارة النيابة العمومية اذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شانهما موضوعها الأولى "السرقة" والثانية "استخلاص معاليم بلدية دون وجه قانوني".
كما تمكنت في نفس اليوم الوحدات التابعة بمنطقة الامن الوطني بصفاقس الجنوبية من العثور على الشاحنة المسروقة وارجاعها الى صاحبها.
-
14:24قرقنة- صفاقس: إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة
12 ماي 2018
-
13:48رضا بلحاج: الاتحاد المدني حقّق نتائج إيجابية في الإنتخابات البلدية
12 ماي 2018
-
13:31كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة "الكلاسيكو"
12 ماي 2018
-
13:22صفاقس: عرض بعنوان "تماس" بساحة كلية العلوم بصفاقس
12 ماي 2018
-
13:13القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة
12 ماي 2018
-
13:05بطاقة الكترونية مجانية للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل
12 ماي 2018
-
12:55القصرين: توفير مساعدات اجتماعية بقيمة 1 مليون و724 ألف دينار
12 ماي 2018
-
12:21حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ مالية بمنزل بالضاحية الشمالية للعاصمة
12 ماي 2018
-
12:18مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت: الاعتداء بالعنف على الناظر الليلي
12 ماي 2018
-
11:48علم السعودية على أغطية زجاجات كحول.. المملكة تستنكر والشركة تعتذر
12 ماي 2018
-
11:28العراق: هجوم إرهابي مع انطلاق الانتخابات البرلمانية
12 ماي 2018
-
11:20انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر
12 ماي 2018
-
11:16إعفاء أحد حكام كأس العالم من تحكيم نهائي كأس السعودية
12 ماي 2018
-
11:11جيش البحر التونسي يشارك في تمرين بحري بالمتوسط
12 ماي 2018
-
10:37صفاقس: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات
12 ماي 2018
-
10:19القصرين: حجز 74 راس غنم محل سرقة
12 ماي 2018
-
10:15الرقاب: احتجاج واحتقان على خلفية "اعتداء عون امن على شاب"
12 ماي 2018
-
10:11قفصة: نشوب حريق بمحل تجاري بسيدي عيش
12 ماي 2018
-
09:33قفصة: جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
12 ماي 2018
-
09:14سوسة: الإطاحة بمنحرف خطير محل 5 مناشير تفتيش
12 ماي 2018