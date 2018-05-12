صفاقس: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس يوم 11 ماي 2018 من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات الراسية امام المستشفى الجامعي بالمكان وذلك بناء على معلومات مفادها تعرض شخص يوم 10 ماي 2018 لسرقة شاحنة خفيفة تم تلقيه اتصال هاتفي من قبل امرأة طلبت منه مبلغا ماليا قدره 5000 دينارا مقابل التوسط له في ارجاع شاحنته المسروقة.

بعد نصب كمين محكم من طرف الفرقة المذكورة تم القاء القبض على المظنون فيها المشار اليها التي تبين ان عمرها 47 سنة وشريكها في عملية السرقة عمره 48 سنة الذي اتضح انه حارس بمأوى السيارات بصفة غير قانونية امام المستشفى الجامعي المشار اليه وحجزت لديه عدد 03 مفاتيح يتولى استغلالها في تشغيل السيارات خلال عمليات سرقتها.

باستشارة النيابة العمومية اذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شانهما موضوعها الأولى "السرقة" والثانية "استخلاص معاليم بلدية دون وجه قانوني".

كما تمكنت في نفس اليوم الوحدات التابعة بمنطقة الامن الوطني بصفاقس الجنوبية من العثور على الشاحنة المسروقة وارجاعها الى صاحبها.