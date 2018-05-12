القصرين: حجز 74 راس غنم محل سرقة

بناء على معلومات مفادها وجود قطيع من الأغنام محل سرقة بمنزل كائن بمدينة بالقصرين, توجهت دوريات مشتركة من أمن وحرس وطنيين يوم 11 ماي 2018 تابعة لإقليمي الامن والحرس الوطنيين بالقصرين على عين المكان وبعد مراجعة النيابة العمومية، تمت مداهمة المنزل المذكور وحجز عدد 74 راس غنم محل سرقة.

مع الإشارة وانه خلال العملية تعرض إطار أمنى الى الاعتداء بالعنف من قبل أحد أقارب صاحب المنزل اين تمت السيطرة عليه والاحتفاظ به بعد مراجعة النيابة العمومية.