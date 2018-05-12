الرقاب: احتجاج واحتقان على خلفية "اعتداء عون امن على شاب"

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين-قيس عماري: تشهد منذ صباح اليوم مدينة الرقاب حالة من الاحتقان والتوتر على إثر "الاعتداء الذي تعرض له أحد ابناء المنطقة من طرف عون أمن".

ويذكر ان الشاب الذي تعرض الى الاعتداء على مستوى هو سائق لشاحنة مخصصة لنقل العاملات في القطاع الفلاحي.

وقد تجمع عدد هام من الاهالي وشباب المنطقة وعدد من العاملات في القطاع الفلاحي وسط المدينة وطالبوا بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المعتدي.