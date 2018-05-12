سوسة: الإطاحة بمنحرف خطير محل 5 مناشير تفتيش

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نجحت فرقة شرطة حي العوينة بسوسة إثر نصب كمين محكم من ايقاف منحرف خطير عمره 34عاما محل 5 مناشير تفتيش بعد أن تعلقت به جملة من القضايا على غرار السرقة والبراكاجات حيث تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.