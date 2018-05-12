الجزائر: منع نشر الملابس في شرفات عمارات العاصمة

شرعت بلدية الجزائر الوسطى، أمس الجمعة 11 ماي 2018، في تطبيق قرار كان قد أصدره والي العاصمة، يقضي بمنع نشر الملابس والأفرشة للتجفيف بشرفات العمارات نهارا.

وقال رئيس بلدية الجزائر الوسطى، في بلاغ نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن “نشر الملابس على مستوى شرفات العمارات أضحى ممنوعا منعا باتا من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء”، داعيا الجزائريين إلى التعاون من “أجل إظهار الوجه اللائق للعاصمة عموما والبلدية خصوصا”.

يشار إلى أنّ إعلان المسؤول الجزائري جاء بناءً على قرار يحمل رقم 1503 من والي العاصمة عبد القادر زوخ كان قد أصدره في شهر مارس الماضي يتضمن “منع عرض الملابس والأفرشة والقماش للتجفيف بشرفات وواجهات العمارات والبنايات المرممة”، وفق صحيفة الشروق الجزائرية.