العراق: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لانتخاب أعضاء البرلمان

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين العراقيين، اليوم السبت 12 ماي 2018، في تمام الساعة السابعة، بتوقيت بغداد، في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ 2011.

وسيختار العراقيون 329 نائباً في البرلمان، عبر اقتراع مختلط يؤمّن حصصاً نسبية، ويتعيّن على القوائم الفائزة تشكيل ائتلافات للحصول على غالبية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.

ويحق لـ 24 مليون عراقي التصويت في 18 محافظة، وتستمر الانتخابات ليوم واحد فقط بنظام إلكتروني يطبق للمرة الأولى في البلاد .

أمّا المرشحون فعددهم هو 6,990 بينهم 2,011 امرأة، مع 8،959 مركزاً إنتخابياً يصوّت فيها عبر اقتراع الكتروني. وبإمكان نحو مليون نازح داخلي التصويت عبر البطاقة الإنتخابية، فيما سيصوّت 285,564 شخصاً يسكنون مخيمات للنازحين في 166 مركزاً انتخابيّاً تتوزّع على 70 مخيما في ثماني محافظات.

وللاشارة فان الانتخابات البرلمانية العراقية الحالية، هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.