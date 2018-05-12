زلزال قوي يضرب اليابان

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة مقاطعة ناغانو الشمالية الغربية، اليوم السبت 12 ماي 2018، وفقا لما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية الرئيسية في اليابان أن القوة القصوى للاهتزازات المرتدة بلغت 5 نقاط على مقياس النقاط الـ 7 الياباني.

هذا ولم ترد معلومات حول مصابين وأضرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء "رويترز".