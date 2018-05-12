ماليزيا تمنع رئيس وزرائها السابق من السفر

-
14:24قرقنة- صفاقس: إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة
12 ماي 2018
-
13:48رضا بلحاج: الاتحاد المدني حقّق نتائج إيجابية في الإنتخابات البلدية
12 ماي 2018
-
13:31كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة "الكلاسيكو"
12 ماي 2018
-
13:22صفاقس: عرض بعنوان "تماس" بساحة كلية العلوم بصفاقس
12 ماي 2018
-
13:13القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة
12 ماي 2018
-
13:05بطاقة الكترونية مجانية للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل
12 ماي 2018
-
12:55القصرين: توفير مساعدات اجتماعية بقيمة 1 مليون و724 ألف دينار
12 ماي 2018
-
12:21حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ مالية بمنزل بالضاحية الشمالية للعاصمة
12 ماي 2018
-
12:18مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت: الاعتداء بالعنف على الناظر الليلي
12 ماي 2018
-
11:48علم السعودية على أغطية زجاجات كحول.. المملكة تستنكر والشركة تعتذر
12 ماي 2018
-
11:28العراق: هجوم إرهابي مع انطلاق الانتخابات البرلمانية
12 ماي 2018
-
11:20انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر
12 ماي 2018
-
11:16إعفاء أحد حكام كأس العالم من تحكيم نهائي كأس السعودية
12 ماي 2018
-
11:11جيش البحر التونسي يشارك في تمرين بحري بالمتوسط
12 ماي 2018
-
10:37صفاقس: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات
12 ماي 2018
-
10:19القصرين: حجز 74 راس غنم محل سرقة
12 ماي 2018
-
10:15الرقاب: احتجاج واحتقان على خلفية "اعتداء عون امن على شاب"
12 ماي 2018
-
10:11قفصة: نشوب حريق بمحل تجاري بسيدي عيش
12 ماي 2018
-
09:33قفصة: جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
12 ماي 2018
-
09:14سوسة: الإطاحة بمنحرف خطير محل 5 مناشير تفتيش
12 ماي 2018
أعلن رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق التزامه بقرار الحكومة الماليزية إثر إدراج اسمه في قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وأصدرت إدارة الهجرة الماليزية قرارا بمنع عبد الرزاق وزوجته من السفر بعد لحظات من إعلان رئيس الوزراء السابق أنه وأفراد أسرته سيقضون عطلتهم في الخارج ابتداء من اليوم السبت وسيعودون الأسبوع المقبل.
وذكر نجيب في عدة تغريدات على حسابه في "تويتر" أنه قرر الاستراحة "بعد أكثر من أربعة عقود من العمل في السياسة والحملة الانتخابية الأخيرة التي كانت مؤسفة له شخصيا وربما الأشد في تاريخ ماليزيا".
وأضاف عبد الرزاق في حسابه أن "المصالح الفضلى لماليزيا وشعبها ستكون دائما أولويتي الأولى وأعتزم الاستمرار في خدمتهما بكل ما في استطاعتي".
وتعرض نجيب للانتقاد بسبب ما أشيع عن تورطه في عمليات احتيال وسوء إدارة تتعلق بصندوق (1أم.دي.بي) وودائع قيمتها نحو 681 مليون دولار في حسابه الشخصي.
ونفى نجيب ارتكاب أي مخالفات وقال إنه لم يستخدم الأموال لتحقيق أي مكسب شخصي، وبرأه المدعي العام الماليزي في يناير الماضي من جميع التهم المنسوبة إليه.
من جهته قال رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد إنه إذا تبين أن نجيب فعل شيئا خاطئا، "فعليه أن يواجه العواقب".
ورفع مهاتير مع اثنين آخرين دعوى قضائية في مارس الماضي ضد نجيب اتهمه فيها بالفساد واستغلال سلطاته والتدخل في التحقيقات المتعلقة بصندوق تنمية ماليزيا.
أعلن رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق التزامه بقرار الحكومة الماليزية إثر إدراج اسمه في قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وأصدرت إدارة الهجرة الماليزية قرارا بمنع عبد الرزاق وزوجته من السفر بعد لحظات من إعلان رئيس الوزراء السابق أنه وأفراد أسرته سيقضون عطلتهم في الخارج ابتداء من اليوم السبت وسيعودون الأسبوع المقبل.
وذكر نجيب في عدة تغريدات على حسابه في "تويتر" أنه قرر الاستراحة "بعد أكثر من أربعة عقود من العمل في السياسة والحملة الانتخابية الأخيرة التي كانت مؤسفة له شخصيا وربما الأشد في تاريخ ماليزيا".
وأضاف عبد الرزاق في حسابه أن "المصالح الفضلى لماليزيا وشعبها ستكون دائما أولويتي الأولى وأعتزم الاستمرار في خدمتهما بكل ما في استطاعتي".
وتعرض نجيب للانتقاد بسبب ما أشيع عن تورطه في عمليات احتيال وسوء إدارة تتعلق بصندوق (1أم.دي.بي) وودائع قيمتها نحو 681 مليون دولار في حسابه الشخصي.
ونفى نجيب ارتكاب أي مخالفات وقال إنه لم يستخدم الأموال لتحقيق أي مكسب شخصي، وبرأه المدعي العام الماليزي في يناير الماضي من جميع التهم المنسوبة إليه.
من جهته قال رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد إنه إذا تبين أن نجيب فعل شيئا خاطئا، "فعليه أن يواجه العواقب".
ورفع مهاتير مع اثنين آخرين دعوى قضائية في مارس الماضي ضد نجيب اتهمه فيها بالفساد واستغلال سلطاته والتدخل في التحقيقات المتعلقة بصندوق تنمية ماليزيا.
-
14:24قرقنة- صفاقس: إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة
12 ماي 2018
-
13:48رضا بلحاج: الاتحاد المدني حقّق نتائج إيجابية في الإنتخابات البلدية
12 ماي 2018
-
13:31كرة اليد: الترجي يمنع التلفزة الوطنية من بث مباراة "الكلاسيكو"
12 ماي 2018
-
13:22صفاقس: عرض بعنوان "تماس" بساحة كلية العلوم بصفاقس
12 ماي 2018
-
13:13القيروان: فتاة تصفع طبيبا وممرضة
12 ماي 2018
-
13:05بطاقة الكترونية مجانية للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل
12 ماي 2018
-
12:55القصرين: توفير مساعدات اجتماعية بقيمة 1 مليون و724 ألف دينار
12 ماي 2018
-
12:21حجز مسدس وبندقية صيد ومبالغ مالية بمنزل بالضاحية الشمالية للعاصمة
12 ماي 2018
-
12:18مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت: الاعتداء بالعنف على الناظر الليلي
12 ماي 2018
-
11:48علم السعودية على أغطية زجاجات كحول.. المملكة تستنكر والشركة تعتذر
12 ماي 2018
-
11:28العراق: هجوم إرهابي مع انطلاق الانتخابات البرلمانية
12 ماي 2018
-
11:20انطلاق ندوة حول الفكر الاسلامي التنويري وتحديات العصر
12 ماي 2018
-
11:16إعفاء أحد حكام كأس العالم من تحكيم نهائي كأس السعودية
12 ماي 2018
-
11:11جيش البحر التونسي يشارك في تمرين بحري بالمتوسط
12 ماي 2018
-
10:37صفاقس: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات
12 ماي 2018
-
10:19القصرين: حجز 74 راس غنم محل سرقة
12 ماي 2018
-
10:15الرقاب: احتجاج واحتقان على خلفية "اعتداء عون امن على شاب"
12 ماي 2018
-
10:11قفصة: نشوب حريق بمحل تجاري بسيدي عيش
12 ماي 2018
-
09:33قفصة: جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
12 ماي 2018
-
09:14سوسة: الإطاحة بمنحرف خطير محل 5 مناشير تفتيش
12 ماي 2018