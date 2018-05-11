افتتاح الدورة الاولى لملتقى عبد القادر بن الحاج نصر للابداع الادبي والفكري ببئرالحفي
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20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
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19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
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19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
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19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
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19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
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18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
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18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
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18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
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18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
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17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
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طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...المزيد >>
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افتتاح الدورة الاولى لملتقى عبد القادر بن الحاج نصر للابداع الادبي والفكري ببئرالحفي
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي:
افتتحت اليوم الجمعة بالمركب الثقافي ببئر الحفي الدروة الأولى لملتقى عبد القادر بن الحاج نصر للإبداع الأدبي والفكري تحت عنوان "عوالم السرد عند ابن الحاج نصر " مع الإعلان الرسمي عن تسمية المركب الثقافي باسم الأديب عبد القادر بن الحاج نصر
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افتتاح الدورة الاولى لملتقى عبد القادر بن الحاج نصر للابداع الادبي والفكري ببئرالحفي
11 ماي 2018 السّاعة 19:59
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي: افتتحت اليوم الجمعة بالمركب الثقافي ببئر الحفي الدروة الأولى...المزيد >>
افتتاح الدورة الاولى لملتقى عبد القادر بن الحاج نصر للابداع الادبي والفكري ببئرالحفي
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي:
افتتحت اليوم الجمعة بالمركب الثقافي ببئر الحفي الدروة الأولى لملتقى عبد القادر بن الحاج نصر للإبداع الأدبي والفكري تحت عنوان "عوالم السرد عند ابن الحاج نصر " مع الإعلان الرسمي عن تسمية المركب الثقافي باسم الأديب عبد القادر بن الحاج نصر
ديوان تربية الماشية: تونس ستواصل استيراد اللحوم الحمراء الى غاية سنة 2028
11 ماي 2018 السّاعة 20:33
كشفت ممثلة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، بثينة الزيتوني، ان تونس ستواصل توريد اللحوم الحمراء الى غاية...المزيد >>
الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018 السّاعة 20:18
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي اعلنت اللجنة الوطنية للاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم في...المزيد >>
توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018 السّاعة 20:13
قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إنه لم يجر أي اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره...المزيد >>
افتتاح الدورة الاولى لملتقى عبد القادر بن الحاج نصر للابداع الادبي والفكري ببئرالحفي
11 ماي 2018 السّاعة 19:59
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي: افتتحت اليوم الجمعة بالمركب الثقافي ببئر الحفي الدروة الأولى...المزيد >>
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
النوري الصلرهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...المزيد >>
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