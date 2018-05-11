اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد

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توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:
صرّح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزّار اليوم الجمعة على هامش اختتام المؤتمر 16 للاتحاد والذي انعقد بمدينة توزر من 08 إلى 11 ماي 2018 لوسائل الاعلام ردّا على رسالة مفتوحة من بعض مكونات المجتمع المدني بتوزر تطالبه فيها بتبني المؤتمر لموقف الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر والمجتمع المدني ورؤساء مجامع التنمية الفلاحية الرافض لمشروع – فسفاط الجريد – والذي يثير مخاوف أهالي الجريد من أثاره السلبية المهددة بالتصحّر وندرة الموارد المائية والتوازنات البيئية الهشّة وإفراد الواحات بإطار قانوني خاص وتضمين موقف الرفض في برنامج ومخرجات المؤتمر 16 للاتحاد .
وكان هذا هذا الموقف أدرج عندما أدرجت المسألة البيئية وقال بأنّه عند الحديث عن فسفاط الجريد فإننا نتحدث من زاوية ضرره بالفلاحة وديمومتها وبالزراعة الموجودة في جهة توزر وأوضح بأنّ ديمومة الأراضي المنتجة وبالذات في الجريد هي ديمومة الواحة وذلك يعني بالتأكيد أنّ موقفنا سيكون آليا وواضحا ضدّ هذا المشروع ولن يكون الاتحاد معه خاصة وأنّه لنا تجارب أخرى مثل قابس فالمعمل الكيمياوي أضرّ بالواحة ومحيطها وفي أماكن أخرى مثل جرجيس فمسألة الكوتيزان والملح أضرّت بالأراضي وبالمزروعات التي حول السّبخة وعند الحديث عن الطاقة التشغيلية فبالتأكيد للواحة طاقة تشغيلية أكبر وعند الحديث عن المردودية فيكفينا أن نهتمّ بالزراعة ونعرف دورها ومساهمتها في التصدير والاقتصاد وإذا تناولنا الموضوع من زاوية أخرى بالنسبة لديمومة النشاط والتغيرات المناخية فبالتأكيد فالواحة والنخيل صديق للبيئة عكس الفسفاط .
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:
صرّح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزّار اليوم الجمعة على هامش اختتام المؤتمر 16 للاتحاد والذي انعقد بمدينة توزر من 08 إلى 11 ماي 2018 لوسائل الاعلام ردّا على رسالة مفتوحة من بعض مكونات المجتمع المدني بتوزر تطالبه فيها بتبني المؤتمر لموقف الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر والمجتمع المدني ورؤساء مجامع التنمية الفلاحية الرافض لمشروع – فسفاط الجريد – والذي يثير مخاوف أهالي الجريد من أثاره السلبية المهددة بالتصحّر وندرة الموارد المائية والتوازنات البيئية الهشّة وإفراد الواحات بإطار قانوني خاص وتضمين موقف الرفض في برنامج ومخرجات المؤتمر 16 للاتحاد .
وكان هذا هذا الموقف أدرج عندما أدرجت المسألة البيئية وقال بأنّه عند الحديث عن فسفاط الجريد فإننا نتحدث من زاوية ضرره بالفلاحة وديمومتها وبالزراعة الموجودة في جهة توزر وأوضح بأنّ ديمومة الأراضي المنتجة وبالذات في الجريد هي ديمومة الواحة وذلك يعني بالتأكيد أنّ موقفنا سيكون آليا وواضحا ضدّ هذا المشروع ولن يكون الاتحاد معه خاصة وأنّه لنا تجارب أخرى مثل قابس فالمعمل الكيمياوي أضرّ بالواحة ومحيطها وفي أماكن أخرى مثل جرجيس فمسألة الكوتيزان والملح أضرّت بالأراضي وبالمزروعات التي حول السّبخة وعند الحديث عن الطاقة التشغيلية فبالتأكيد للواحة طاقة تشغيلية أكبر وعند الحديث عن المردودية فيكفينا أن نهتمّ بالزراعة ونعرف دورها ومساهمتها في التصدير والاقتصاد وإذا تناولنا الموضوع من زاوية أخرى بالنسبة لديمومة النشاط والتغيرات المناخية فبالتأكيد فالواحة والنخيل صديق للبيئة عكس الفسفاط .
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-