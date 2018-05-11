اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد

توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:

صرّح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزّار اليوم الجمعة على هامش اختتام المؤتمر 16 للاتحاد والذي انعقد بمدينة توزر من 08 إلى 11 ماي 2018 لوسائل الاعلام ردّا على رسالة مفتوحة من بعض مكونات المجتمع المدني بتوزر تطالبه فيها بتبني المؤتمر لموقف الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر والمجتمع المدني ورؤساء مجامع التنمية الفلاحية الرافض لمشروع – فسفاط الجريد – والذي يثير مخاوف أهالي الجريد من أثاره السلبية المهددة بالتصحّر وندرة الموارد المائية والتوازنات البيئية الهشّة وإفراد الواحات بإطار قانوني خاص وتضمين موقف الرفض في برنامج ومخرجات المؤتمر 16 للاتحاد .

وكان هذا هذا الموقف أدرج عندما أدرجت المسألة البيئية وقال بأنّه عند الحديث عن فسفاط الجريد فإننا نتحدث من زاوية ضرره بالفلاحة وديمومتها وبالزراعة الموجودة في جهة توزر وأوضح بأنّ ديمومة الأراضي المنتجة وبالذات في الجريد هي ديمومة الواحة وذلك يعني بالتأكيد أنّ موقفنا سيكون آليا وواضحا ضدّ هذا المشروع ولن يكون الاتحاد معه خاصة وأنّه لنا تجارب أخرى مثل قابس فالمعمل الكيمياوي أضرّ بالواحة ومحيطها وفي أماكن أخرى مثل جرجيس فمسألة الكوتيزان والملح أضرّت بالأراضي وبالمزروعات التي حول السّبخة وعند الحديث عن الطاقة التشغيلية فبالتأكيد للواحة طاقة تشغيلية أكبر وعند الحديث عن المردودية فيكفينا أن نهتمّ بالزراعة ونعرف دورها ومساهمتها في التصدير والاقتصاد وإذا تناولنا الموضوع من زاوية أخرى بالنسبة لديمومة النشاط والتغيرات المناخية فبالتأكيد فالواحة والنخيل صديق للبيئة عكس الفسفاط .