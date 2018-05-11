"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي

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الشروق اون لاين – مراد الخترشي:
لم يتمكن منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة من تحقيق التأهل لنهائي "كان" ليبيا للميني فوت منذ قليل بعد هزيمته امام المنتخب الايفواري في نصف النهائي بنتيجة (6 - 7) باعتبار ضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت القانوني بالتعادل (2 – 2)، وتقدم المنتخب الوطني في الشوط الاول بهدفين لهدف قبل ان يعدل منتخب الكوت ديفوار في بداية الشوط الثاني ليقع الالتجاء الى الحصص الاضافية (كل حصة تدوم 5 دقائق) لكن دون اي تغيير في النتيجة وبالتالي وقع الالتجاء لضربات الجزاء التي رجحت كفة المنتخب الايفواري.
ويذكر ان منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة كان قد انهى الدور الاول من البطولة في المركز الاول في مجموعته التي ضمت السنيغال وجنوب افريقيا ونيجيريا وذلك برصيد 7 نقاط بعد تعادل وانتصارين، كما حقق منتخبنا رقما قياسيا عالميا بعد فوزه في الجولة الثالثة من الدور الاول على جنوب افريقيا بنتيجة 18 – 0 وهي اعرض نتيجة يقع تحقيقها في كرة القدم المصغرة. كما تجدر الاشارة الى ان منتخبنا الوطني ضمن رسميا مشاركته في مونديال "الميني فوت" بالمكسيك 2019.
الشروق اون لاين – مراد الخترشي:
لم يتمكن منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة من تحقيق التأهل لنهائي "كان" ليبيا للميني فوت منذ قليل بعد هزيمته امام المنتخب الايفواري في نصف النهائي بنتيجة (6 - 7) باعتبار ضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت القانوني بالتعادل (2 – 2)، وتقدم المنتخب الوطني في الشوط الاول بهدفين لهدف قبل ان يعدل منتخب الكوت ديفوار في بداية الشوط الثاني ليقع الالتجاء الى الحصص الاضافية (كل حصة تدوم 5 دقائق) لكن دون اي تغيير في النتيجة وبالتالي وقع الالتجاء لضربات الجزاء التي رجحت كفة المنتخب الايفواري.
ويذكر ان منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة كان قد انهى الدور الاول من البطولة في المركز الاول في مجموعته التي ضمت السنيغال وجنوب افريقيا ونيجيريا وذلك برصيد 7 نقاط بعد تعادل وانتصارين، كما حقق منتخبنا رقما قياسيا عالميا بعد فوزه في الجولة الثالثة من الدور الاول على جنوب افريقيا بنتيجة 18 – 0 وهي اعرض نتيجة يقع تحقيقها في كرة القدم المصغرة. كما تجدر الاشارة الى ان منتخبنا الوطني ضمن رسميا مشاركته في مونديال "الميني فوت" بالمكسيك 2019.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-