"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي

الشروق اون لاين – مراد الخترشي:

لم يتمكن منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة من تحقيق التأهل لنهائي "كان" ليبيا للميني فوت منذ قليل بعد هزيمته امام المنتخب الايفواري في نصف النهائي بنتيجة (6 - 7) باعتبار ضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت القانوني بالتعادل (2 – 2)، وتقدم المنتخب الوطني في الشوط الاول بهدفين لهدف قبل ان يعدل منتخب الكوت ديفوار في بداية الشوط الثاني ليقع الالتجاء الى الحصص الاضافية (كل حصة تدوم 5 دقائق) لكن دون اي تغيير في النتيجة وبالتالي وقع الالتجاء لضربات الجزاء التي رجحت كفة المنتخب الايفواري.

ويذكر ان منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة كان قد انهى الدور الاول من البطولة في المركز الاول في مجموعته التي ضمت السنيغال وجنوب افريقيا ونيجيريا وذلك برصيد 7 نقاط بعد تعادل وانتصارين، كما حقق منتخبنا رقما قياسيا عالميا بعد فوزه في الجولة الثالثة من الدور الاول على جنوب افريقيا بنتيجة 18 – 0 وهي اعرض نتيجة يقع تحقيقها في كرة القدم المصغرة. كما تجدر الاشارة الى ان منتخبنا الوطني ضمن رسميا مشاركته في مونديال "الميني فوت" بالمكسيك 2019.