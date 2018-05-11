التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي

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أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين، بأن فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني، أحالت اليوم الجمعة إلى قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، ما توصلت إليه من أبحاث بخصوص قضية الشاب عمر العبيدي مشجع فريق النادي الإفريقي لكرة القدم، الذي توفي غرقا في وادي مليان بجهة رادس، إثر أحداث شغب أعقبت المباراة.
وأكد حنين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني، توصلت إلى معطيات هامة وجديدة، بخصوص ملابسات وفاة هذا الشاب (18 عاما)، مضيفا أن قاضي التحقيق سيتولى على ضوء هذه المعطيات الجديدة مواصلة البحث لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات بكل دقة في أقرب الآجال.
يذكر أن الشاب عمر العبيدي، توفي يوم 31 مارس الماضي غرقا في وادي مليان بالقرب من الملعب الأولمبي برادس، بعد أن تابع مباراة لكرة القدم بين النادي الإفريقي وأولمبيك مدنين، أعقبتها أعمال عنف ومناوشات بين أنصار الفريقين. ورجح المعلقون على الحادثة في شبكات التواصل الإجتماعي، أن يكون الشاب قد ألقى بنفسه في الوادي هربا من مطاردة قوات الأمن.
يشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كان أذن يوم 6 أفريل الفارط بفتح تحقيق إداري وتعهد قضائي لتحديد المسؤوليات، في حادثة وفاة مشجع النادي الإفريقي عمر العبيدي.
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين، بأن فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني، أحالت اليوم الجمعة إلى قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، ما توصلت إليه من أبحاث بخصوص قضية الشاب عمر العبيدي مشجع فريق النادي الإفريقي لكرة القدم، الذي توفي غرقا في وادي مليان بجهة رادس، إثر أحداث شغب أعقبت المباراة.
وأكد حنين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني، توصلت إلى معطيات هامة وجديدة، بخصوص ملابسات وفاة هذا الشاب (18 عاما)، مضيفا أن قاضي التحقيق سيتولى على ضوء هذه المعطيات الجديدة مواصلة البحث لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات بكل دقة في أقرب الآجال.
يذكر أن الشاب عمر العبيدي، توفي يوم 31 مارس الماضي غرقا في وادي مليان بالقرب من الملعب الأولمبي برادس، بعد أن تابع مباراة لكرة القدم بين النادي الإفريقي وأولمبيك مدنين، أعقبتها أعمال عنف ومناوشات بين أنصار الفريقين. ورجح المعلقون على الحادثة في شبكات التواصل الإجتماعي، أن يكون الشاب قد ألقى بنفسه في الوادي هربا من مطاردة قوات الأمن.
يشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كان أذن يوم 6 أفريل الفارط بفتح تحقيق إداري وتعهد قضائي لتحديد المسؤوليات، في حادثة وفاة مشجع النادي الإفريقي عمر العبيدي.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-