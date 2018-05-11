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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
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الأولى
رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018 | 19:06

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن غياب المخضرم داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن نهائيات كأس العالم في روسيا، بالصيف المقبل، بسبب إصابته الأخيرة في الركبة.

وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن اللاعب سيضطر للخضوع لعملية جراحية في الركبة، بعد إصابته في نهائي كأس فرنسا.

وقال الاتحاد: "أكدت الاختبارات الطبية استحالة استدعاء داني ألفيس لكأس العالم، نريده أن يتعافى سريعًا، وأن يكون قادرًا على العودة للمنتخب في الفترة المقبلة".

وكانت وسائل الإعلام في البرازيل، قد أكدت اليوم أن أطباء الاتحاد البرازيلي، قاموا بزيارة ألفيس، وأكدوا استحالة تواجده مع السامبا في روسيا. وستلعب البرازيل في المجموعة الخامسة بكأس العالم مع منتخبات سويسرا وصربيا وكوستاريكا.

 

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الأولى
رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018 | 19:06

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن غياب المخضرم داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن نهائيات كأس العالم في روسيا، بالصيف المقبل، بسبب إصابته الأخيرة في الركبة.

وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن اللاعب سيضطر للخضوع لعملية جراحية في الركبة، بعد إصابته في نهائي كأس فرنسا.

وقال الاتحاد: "أكدت الاختبارات الطبية استحالة استدعاء داني ألفيس لكأس العالم، نريده أن يتعافى سريعًا، وأن يكون قادرًا على العودة للمنتخب في الفترة المقبلة".

وكانت وسائل الإعلام في البرازيل، قد أكدت اليوم أن أطباء الاتحاد البرازيلي، قاموا بزيارة ألفيس، وأكدوا استحالة تواجده مع السامبا في روسيا. وستلعب البرازيل في المجموعة الخامسة بكأس العالم مع منتخبات سويسرا وصربيا وكوستاريكا.

 

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11 ماي 2018 السّاعة 19:59
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المزيد من الأخبار...
النوري الصل
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