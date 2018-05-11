رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا

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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن غياب المخضرم داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن نهائيات كأس العالم في روسيا، بالصيف المقبل، بسبب إصابته الأخيرة في الركبة.
وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن اللاعب سيضطر للخضوع لعملية جراحية في الركبة، بعد إصابته في نهائي كأس فرنسا.
وقال الاتحاد: "أكدت الاختبارات الطبية استحالة استدعاء داني ألفيس لكأس العالم، نريده أن يتعافى سريعًا، وأن يكون قادرًا على العودة للمنتخب في الفترة المقبلة".
وكانت وسائل الإعلام في البرازيل، قد أكدت اليوم أن أطباء الاتحاد البرازيلي، قاموا بزيارة ألفيس، وأكدوا استحالة تواجده مع السامبا في روسيا. وستلعب البرازيل في المجموعة الخامسة بكأس العالم مع منتخبات سويسرا وصربيا وكوستاريكا.
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن غياب المخضرم داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن نهائيات كأس العالم في روسيا، بالصيف المقبل، بسبب إصابته الأخيرة في الركبة.
وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن اللاعب سيضطر للخضوع لعملية جراحية في الركبة، بعد إصابته في نهائي كأس فرنسا.
وقال الاتحاد: "أكدت الاختبارات الطبية استحالة استدعاء داني ألفيس لكأس العالم، نريده أن يتعافى سريعًا، وأن يكون قادرًا على العودة للمنتخب في الفترة المقبلة".
وكانت وسائل الإعلام في البرازيل، قد أكدت اليوم أن أطباء الاتحاد البرازيلي، قاموا بزيارة ألفيس، وأكدوا استحالة تواجده مع السامبا في روسيا. وستلعب البرازيل في المجموعة الخامسة بكأس العالم مع منتخبات سويسرا وصربيا وكوستاريكا.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-