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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
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الأولى
شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018 | 18:53

استشهد  فلسطيني ثان اليوم الجمعة وأصيب العشرات  بالرصاص الحي وقنابل الغاز من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم بمسيرات  العودة السلمية على مقربة من السياج الحدودي شمال وشرق قطاع غزة للجمعة السابعة على التوالي بمشاركة الآلاف من الفلسطينيين بدعوة من الهيئة الوطنية  العليا لمسيرة العودة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية  في بيان لها أن مواطنا فلسطينيا ثان استشهد  برصاص جيش الاحتلال في جباليا بعد أن كان فلسطيني يدعى جبر سالم أبو مصطفى (40  عاما) استشهد  بطلق ناري في الصدر في وقت سابق اليوم من قبل قوات الاحتلال شرق  مدينة خان يونس. وأصيب170 آخرون بجراح مختلفة واختناق بالغاز من بينهم 7 بحالة  خطيرة شرق قطاع غزة وفق بيان الوزارة .

وأضاف البيان أن قناصة الاحتلال المتمركزة شرق بلدة "خزاعة" شرق مدينة خان  يونس استهدفت الطواقم الطبية والصحفية، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى عدد  من المستشفيات عبر سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني فيما  وصفت حالتهم الصحية بالمتوسطة والمستقرة.

وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة جراء قمع  قوات الاحتلال لمسيرات سلمية خرجت للتنديد بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وقراره نقل سفارة بلاده إليها  الأسبوع المقبل بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ 70 لنكبة فلسطين.

  ففي مدينة القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين  على فعالية سلمية في مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الأقصى  المبارك احتجاجا على نبش القبور في هذه المقبرة الإسلامية.

   وأطلق جنود الاحتلال الذين انتشروا بكثافة في المقبرة ومحيطها قنابل الصوت  والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين واعتدوا بالضرب على آخرين ما أدى إلى  إصابة شاب بجروح في رأسه وعدد آخر برضوض وكدمات، كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان شاركوا في الفعالية وحولوا شوارع القدس المحتلة ومحيط المقبرة إلى  ثكنة عسكرية ونشر المئات من جنوده وعدد كبير من أفراد الشرطة.

وكالات
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الأولى
شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018 | 18:53

استشهد  فلسطيني ثان اليوم الجمعة وأصيب العشرات  بالرصاص الحي وقنابل الغاز من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم بمسيرات  العودة السلمية على مقربة من السياج الحدودي شمال وشرق قطاع غزة للجمعة السابعة على التوالي بمشاركة الآلاف من الفلسطينيين بدعوة من الهيئة الوطنية  العليا لمسيرة العودة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية  في بيان لها أن مواطنا فلسطينيا ثان استشهد  برصاص جيش الاحتلال في جباليا بعد أن كان فلسطيني يدعى جبر سالم أبو مصطفى (40  عاما) استشهد  بطلق ناري في الصدر في وقت سابق اليوم من قبل قوات الاحتلال شرق  مدينة خان يونس. وأصيب170 آخرون بجراح مختلفة واختناق بالغاز من بينهم 7 بحالة  خطيرة شرق قطاع غزة وفق بيان الوزارة .

وأضاف البيان أن قناصة الاحتلال المتمركزة شرق بلدة "خزاعة" شرق مدينة خان  يونس استهدفت الطواقم الطبية والصحفية، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى عدد  من المستشفيات عبر سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني فيما  وصفت حالتهم الصحية بالمتوسطة والمستقرة.

وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة جراء قمع  قوات الاحتلال لمسيرات سلمية خرجت للتنديد بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وقراره نقل سفارة بلاده إليها  الأسبوع المقبل بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ 70 لنكبة فلسطين.

  ففي مدينة القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين  على فعالية سلمية في مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الأقصى  المبارك احتجاجا على نبش القبور في هذه المقبرة الإسلامية.

   وأطلق جنود الاحتلال الذين انتشروا بكثافة في المقبرة ومحيطها قنابل الصوت  والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين واعتدوا بالضرب على آخرين ما أدى إلى  إصابة شاب بجروح في رأسه وعدد آخر برضوض وكدمات، كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان شاركوا في الفعالية وحولوا شوارع القدس المحتلة ومحيط المقبرة إلى  ثكنة عسكرية ونشر المئات من جنوده وعدد كبير من أفراد الشرطة.

وكالات
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النوري الصل
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