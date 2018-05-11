شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة

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استشهد فلسطيني ثان اليوم الجمعة وأصيب العشرات بالرصاص الحي وقنابل الغاز من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم بمسيرات العودة السلمية على مقربة من السياج الحدودي شمال وشرق قطاع غزة للجمعة السابعة على التوالي بمشاركة الآلاف من الفلسطينيين بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن مواطنا فلسطينيا ثان استشهد برصاص جيش الاحتلال في جباليا بعد أن كان فلسطيني يدعى جبر سالم أبو مصطفى (40 عاما) استشهد بطلق ناري في الصدر في وقت سابق اليوم من قبل قوات الاحتلال شرق مدينة خان يونس. وأصيب170 آخرون بجراح مختلفة واختناق بالغاز من بينهم 7 بحالة خطيرة شرق قطاع غزة وفق بيان الوزارة .
وأضاف البيان أن قناصة الاحتلال المتمركزة شرق بلدة "خزاعة" شرق مدينة خان يونس استهدفت الطواقم الطبية والصحفية، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى عدد من المستشفيات عبر سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني فيما وصفت حالتهم الصحية بالمتوسطة والمستقرة.
وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرات سلمية خرجت للتنديد بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وقراره نقل سفارة بلاده إليها الأسبوع المقبل بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ 70 لنكبة فلسطين.
ففي مدينة القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين على فعالية سلمية في مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك احتجاجا على نبش القبور في هذه المقبرة الإسلامية.
وأطلق جنود الاحتلال الذين انتشروا بكثافة في المقبرة ومحيطها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين واعتدوا بالضرب على آخرين ما أدى إلى إصابة شاب بجروح في رأسه وعدد آخر برضوض وكدمات، كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان شاركوا في الفعالية وحولوا شوارع القدس المحتلة ومحيط المقبرة إلى ثكنة عسكرية ونشر المئات من جنوده وعدد كبير من أفراد الشرطة.
استشهد فلسطيني ثان اليوم الجمعة وأصيب العشرات بالرصاص الحي وقنابل الغاز من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم بمسيرات العودة السلمية على مقربة من السياج الحدودي شمال وشرق قطاع غزة للجمعة السابعة على التوالي بمشاركة الآلاف من الفلسطينيين بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن مواطنا فلسطينيا ثان استشهد برصاص جيش الاحتلال في جباليا بعد أن كان فلسطيني يدعى جبر سالم أبو مصطفى (40 عاما) استشهد بطلق ناري في الصدر في وقت سابق اليوم من قبل قوات الاحتلال شرق مدينة خان يونس. وأصيب170 آخرون بجراح مختلفة واختناق بالغاز من بينهم 7 بحالة خطيرة شرق قطاع غزة وفق بيان الوزارة .
وأضاف البيان أن قناصة الاحتلال المتمركزة شرق بلدة "خزاعة" شرق مدينة خان يونس استهدفت الطواقم الطبية والصحفية، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى عدد من المستشفيات عبر سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني فيما وصفت حالتهم الصحية بالمتوسطة والمستقرة.
وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرات سلمية خرجت للتنديد بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وقراره نقل سفارة بلاده إليها الأسبوع المقبل بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ 70 لنكبة فلسطين.
ففي مدينة القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين على فعالية سلمية في مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك احتجاجا على نبش القبور في هذه المقبرة الإسلامية.
وأطلق جنود الاحتلال الذين انتشروا بكثافة في المقبرة ومحيطها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين واعتدوا بالضرب على آخرين ما أدى إلى إصابة شاب بجروح في رأسه وعدد آخر برضوض وكدمات، كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان شاركوا في الفعالية وحولوا شوارع القدس المحتلة ومحيط المقبرة إلى ثكنة عسكرية ونشر المئات من جنوده وعدد كبير من أفراد الشرطة.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-