شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه بناءً على معلومات، تمكنت اليوم 11 ماي 2018 الإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدلية للأمن الوطني بجهة الشبيكة من ولاية القيروان من ضبط شخص عُمره 35 سنة على متن سيارة التي بتفتيشها تفتيشا دقيقا تمّ حجز حوالي 09 كلغ من مخدّر القنب الهندي "الزطلة" كانت مخفية بإحكام في أماكن مختلفة بالسيارة.
وبالتحري معه، إعترف بأنه تسلم شحنة المخدّرات المحجوزة من شخص آخر بإحدى ولايات الشمال الغربي لتسليمها لأشخاص بالعاصمة .و باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به والمساعي حثيثة للقبض على بقية أفراد الشبكة.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه بناءً على معلومات، تمكنت اليوم 11 ماي 2018 الإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدلية للأمن الوطني بجهة الشبيكة من ولاية القيروان من ضبط شخص عُمره 35 سنة على متن سيارة التي بتفتيشها تفتيشا دقيقا تمّ حجز حوالي 09 كلغ من مخدّر القنب الهندي "الزطلة" كانت مخفية بإحكام في أماكن مختلفة بالسيارة.
وبالتحري معه، إعترف بأنه تسلم شحنة المخدّرات المحجوزة من شخص آخر بإحدى ولايات الشمال الغربي لتسليمها لأشخاص بالعاصمة .و باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به والمساعي حثيثة للقبض على بقية أفراد الشبكة.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-