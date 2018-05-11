شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه بناءً على معلومات، تمكنت اليوم 11 ماي 2018 الإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدلية للأمن الوطني بجهة الشبيكة من ولاية القيروان من ضبط شخص عُمره 35 سنة على متن سيارة التي بتفتيشها تفتيشا دقيقا تمّ حجز حوالي 09 كلغ من مخدّر القنب الهندي "الزطلة" كانت مخفية بإحكام في أماكن مختلفة بالسيارة.

وبالتحري معه، إعترف بأنه تسلم شحنة المخدّرات المحجوزة من شخص آخر بإحدى ولايات الشمال الغربي لتسليمها لأشخاص بالعاصمة .و باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به والمساعي حثيثة للقبض على بقية أفراد الشبكة.