إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري

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سلم إرهابيان اليوم الجمعة نفسيهما للسلطات العسكرية الجزائرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة, وبحوزتهما أسلحة وكمية من الذخيرة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية
وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الجزائري سلم إرهابيان (2) نفسيهما, اليوم 11 ماي 2018, للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة, ويتعلق الأمر بكل من " س. بوبكر" المدعو "معاوية" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 "و.س. نجيم ", المدعو "جابر" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015, وكان بحوزتهما مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية (1) نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة".
سلم إرهابيان اليوم الجمعة نفسيهما للسلطات العسكرية الجزائرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة, وبحوزتهما أسلحة وكمية من الذخيرة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية
وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الجزائري سلم إرهابيان (2) نفسيهما, اليوم 11 ماي 2018, للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة, ويتعلق الأمر بكل من " س. بوبكر" المدعو "معاوية" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 "و.س. نجيم ", المدعو "جابر" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015, وكان بحوزتهما مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية (1) نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة".
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-