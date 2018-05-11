إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري

سلم إرهابيان اليوم الجمعة نفسيهما للسلطات العسكرية الجزائرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة, وبحوزتهما أسلحة وكمية من الذخيرة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الجزائري سلم إرهابيان (2) نفسيهما, اليوم 11 ماي 2018, للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة, ويتعلق الأمر بكل من " س. بوبكر" المدعو "معاوية" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 "و.س. نجيم ", المدعو "جابر" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015, وكان بحوزتهما مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية (1) نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة".