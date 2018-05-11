برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية‎

-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
اوقفت، ظهر اليوم الجمعة، التشكيلات العسكرية بالمنطقة الحدودية العازلة بتيارت التابعة لبرج الخضراء الحدودية من ولاية تطاوين ليبيين اثنين وحجزت لديهما سلاح كلاشنكوف و144 خرطوشة عيار 7.62 مم تابعة للسلاح المحجوز موجودة بداخل 4 مخازن وذلك بعد اطلاق عيارات تحذيرية، وفق ما اكده مصدر امني ل"الشروق اون لاين"
واوضح مصدرنا ان الموقوفين صرّحا انهما يتبعان طلائع الحدود بنالوت ودخلا التراب التونسي خطأ خلال القيام بدورية على رسم الحد التونسي الليبي.
هذا ومن المنتظر ان يتم تسليم الشخصين إلى الوحدات الأمنية بعد التنسيق مع المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس كما تم الاحتفاظ بالسيارة والمحجوز لدى الوحدات العسكرية.
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
اوقفت، ظهر اليوم الجمعة، التشكيلات العسكرية بالمنطقة الحدودية العازلة بتيارت التابعة لبرج الخضراء الحدودية من ولاية تطاوين ليبيين اثنين وحجزت لديهما سلاح كلاشنكوف و144 خرطوشة عيار 7.62 مم تابعة للسلاح المحجوز موجودة بداخل 4 مخازن وذلك بعد اطلاق عيارات تحذيرية، وفق ما اكده مصدر امني ل"الشروق اون لاين"
واوضح مصدرنا ان الموقوفين صرّحا انهما يتبعان طلائع الحدود بنالوت ودخلا التراب التونسي خطأ خلال القيام بدورية على رسم الحد التونسي الليبي.
هذا ومن المنتظر ان يتم تسليم الشخصين إلى الوحدات الأمنية بعد التنسيق مع المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس كما تم الاحتفاظ بالسيارة والمحجوز لدى الوحدات العسكرية.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-