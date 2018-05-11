برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية‎

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

اوقفت، ظهر اليوم الجمعة، التشكيلات العسكرية بالمنطقة الحدودية العازلة بتيارت التابعة لبرج الخضراء الحدودية من ولاية تطاوين ليبيين اثنين وحجزت لديهما سلاح كلاشنكوف و144 خرطوشة عيار 7.62 مم تابعة للسلاح المحجوز موجودة بداخل 4 مخازن وذلك بعد اطلاق عيارات تحذيرية، وفق ما اكده مصدر امني ل"الشروق اون لاين"

واوضح مصدرنا ان الموقوفين صرّحا انهما يتبعان طلائع الحدود بنالوت ودخلا التراب التونسي خطأ خلال القيام بدورية على رسم الحد التونسي الليبي.

هذا ومن المنتظر ان يتم تسليم الشخصين إلى الوحدات الأمنية بعد التنسيق مع المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس كما تم الاحتفاظ بالسيارة والمحجوز لدى الوحدات العسكرية.