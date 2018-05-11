الجولة الاخيرة من "بلاي اوف" المحترفة 2 لكرة القدم: قفصة تمر الى "الباراج"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

دارت عشية اليوم مباريات الجولة العاشرة (والاخيرة) من مرحلة "بلاي اوف" الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية:

قوافل قفصة- هلال الشابة (1-0)

سكك الحديد الصفاقسي- اتحاد تطاوين (3-3)

أولمبيك سيدي بوزيد - نادي حمام الأنف (1-3)

وعلى ضوء ذه النتائج تكون قوافل قفصة قد ضمنت المركز الثالث وبالتالي خوض المباراة الفاصلة من اجل الصعود ضد اتحاد بنقردان صاحب المركز 12 في المحترفة الاولى وتدور المباراة الفاصلة يوم 18 ماي الجاري.

الترتيب

1-نادي حمام الانف 21

2-اتحاد تطاوين 18

3-قوافل قفصة 17

4-هلال الشابة 13

5- اولمبيك سيدي بوزيد 9

6-الحديد الصفاقسي6