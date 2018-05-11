انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس

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تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 154 عالميا الى الدور نصف النهائي لدورة "كاني سور مار" الفرنسية عقب تفوقها اليوم الجمعة في ربع النهائي على منافستها الهولندية "بيبيان سفوكس" المصنفة 198 عالميا بنتيجة 0/2 (تفاصيلها 2/6 و2/6).

وكانت جابر فازت الاربعاء الفارط في ثمن النهائي على الرومانية اليكساندرا دولغيرو المصنفة 170 عالميا 2-0 (6-1 و6-2).

كما اجتازت في الدور السادس عشر عقبة الهولندية "ارانتكزا روس" المصنفة 107 عالميا 2-0 (6-0 و6-3).

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