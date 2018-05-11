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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
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الأولى
الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018 | 17:12

الشروق اون لاين – منير الزوابي:

قدمت الشركة المجهزة للمنتخب الوطني لكرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الكرة التي تم تخصيصها  للعب دور النهائي لكاس تونس بين النادي الافريقي والنجم الساحلي بعد غد الاحد.

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الأولى
الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018 | 17:12

الشروق اون لاين – منير الزوابي:

قدمت الشركة المجهزة للمنتخب الوطني لكرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الكرة التي تم تخصيصها  للعب دور النهائي لكاس تونس بين النادي الافريقي والنجم الساحلي بعد غد الاحد.

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11 ماي 2018 السّاعة 20:33
كشفت ممثلة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، بثينة الزيتوني، ان تونس ستواصل توريد اللحوم الحمراء الى غاية...
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الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018 السّاعة 20:18
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي اعلنت اللجنة الوطنية للاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم في...
المزيد >>
توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018 السّاعة 20:13
قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إنه لم يجر أي اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره...
المزيد >>
افتتاح الدورة الاولى لملتقى عبد القادر بن الحاج نصر للابداع الادبي والفكري ببئرالحفي
11 ماي 2018 السّاعة 19:59
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي: افتتحت اليوم الجمعة بالمركب الثقافي ببئر الحفي الدروة الأولى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 11 ماي 2018 الانتخابات البلدية: توزيع المقاعد في 349 دائرة بلدية
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