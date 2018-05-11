حجز 20 صفيحة ذهبية بقيمة تفوق مليون و600 الف دينار و30 طنا من فواضل الرصاص

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كشفت الديوانة التونسية ان اعوان الحرس الديواني بالقيطون (مدخل المعبر الحدودي رأس جدير) ضبطت، اليوم الجمعة، 20 صفيحة ذهبية تزن نحو 24 كلغ ( عياري 18 و 16 قيراط ) ناهزت قيمتها الجملية مليون و 600 الف دينار، بعد ضبط أعوانها الخميس بسوسة، 30 طنا من قوالب الرصاص وحوالي 5 طن من فواضل الألمنيوم مخفيّة داخل المخزن قدرت قيمتها بنحو 165 ألف دينار.
وتمكنت مصالح الاستعلامات بالحرس الديواني بصفاقس، الخميس، من ضبط حوالي 300 لتر من سوائل السجائر الالكترونية وتوابعها مهربةـ وقدرت قيمتها بزهاء 47 الف دينار.
تمّ كشف هذه العملية على إثر معلومة مفادها أنّ مخبر تحاليل طبيّة بجهة صفاقس يقوم بتهريب مواد أولية لصنع نكهات السجائر الالكترونية وتصنيعها على عين المكان في شكل عبوات قصد ترويجها لاحقا.
وقد اتضح أن هذا المخبر الطبي يعود لصيدلاني يتولّى بنفسه اقتناء مستحضرات غذائية ويقوم بخلطها لصناعة نكهات السجائر الالكترونية ثمّ يروجها بنفسه للعموم.
وجرى تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة المعني بالأمر في حالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية.
كما داهم اعوان الديوانة بجربة 15 مخزنا موجودة في ثلاثة اماكن متفرقة من الجزيرة تبيّن أنها تحتوي على مواد كهربائية مقلدة وبضائع يشتبه في أنها مهربة تتمثل في قطع غيار سيارات ومواد حديدية.
وتمّ الشروع في اجراءات جرد البضائع المحجوزة والتثبت من الوثائق التي تقدّم بها صاحبها من قبل المصالح الديوانية بالجهة.
كشفت الديوانة التونسية ان اعوان الحرس الديواني بالقيطون (مدخل المعبر الحدودي رأس جدير) ضبطت، اليوم الجمعة، 20 صفيحة ذهبية تزن نحو 24 كلغ ( عياري 18 و 16 قيراط ) ناهزت قيمتها الجملية مليون و 600 الف دينار، بعد ضبط أعوانها الخميس بسوسة، 30 طنا من قوالب الرصاص وحوالي 5 طن من فواضل الألمنيوم مخفيّة داخل المخزن قدرت قيمتها بنحو 165 ألف دينار.
وتمكنت مصالح الاستعلامات بالحرس الديواني بصفاقس، الخميس، من ضبط حوالي 300 لتر من سوائل السجائر الالكترونية وتوابعها مهربةـ وقدرت قيمتها بزهاء 47 الف دينار.
تمّ كشف هذه العملية على إثر معلومة مفادها أنّ مخبر تحاليل طبيّة بجهة صفاقس يقوم بتهريب مواد أولية لصنع نكهات السجائر الالكترونية وتصنيعها على عين المكان في شكل عبوات قصد ترويجها لاحقا.
وقد اتضح أن هذا المخبر الطبي يعود لصيدلاني يتولّى بنفسه اقتناء مستحضرات غذائية ويقوم بخلطها لصناعة نكهات السجائر الالكترونية ثمّ يروجها بنفسه للعموم.
وجرى تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة المعني بالأمر في حالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية.
كما داهم اعوان الديوانة بجربة 15 مخزنا موجودة في ثلاثة اماكن متفرقة من الجزيرة تبيّن أنها تحتوي على مواد كهربائية مقلدة وبضائع يشتبه في أنها مهربة تتمثل في قطع غيار سيارات ومواد حديدية.
وتمّ الشروع في اجراءات جرد البضائع المحجوزة والتثبت من الوثائق التي تقدّم بها صاحبها من قبل المصالح الديوانية بالجهة.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-