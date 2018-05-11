ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية

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مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار:

نظم الفرع الجهوي للمحامين بكل من تونس وبنزرت ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية. وذلك من تاثيث الاستاد ناجي البكوش باحث وعميد سابق لكلية الحقوق بصفاقس ومختص في القانون الاداري والجبائي.

كما حضر كل من رئيسي الفرع الجامعي بتونس وبنزرت الاستاد لطفي العربي و توفيق بوزيان ومجموعة من المحامين.