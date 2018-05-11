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ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار:
نظم الفرع الجهوي للمحامين بكل من تونس وبنزرت ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية. وذلك من تاثيث الاستاد ناجي البكوش باحث وعميد سابق لكلية الحقوق بصفاقس ومختص في القانون الاداري والجبائي.
كما حضر كل من رئيسي الفرع الجامعي بتونس وبنزرت الاستاد لطفي العربي و توفيق بوزيان ومجموعة من المحامين.
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ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار:
نظم الفرع الجهوي للمحامين بكل من تونس وبنزرت ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية. وذلك من تاثيث الاستاد ناجي البكوش باحث وعميد سابق لكلية الحقوق بصفاقس ومختص في القانون الاداري والجبائي.
كما حضر كل من رئيسي الفرع الجامعي بتونس وبنزرت الاستاد لطفي العربي و توفيق بوزيان ومجموعة من المحامين.
ديوان تربية الماشية: تونس ستواصل استيراد اللحوم الحمراء الى غاية سنة 2028
11 ماي 2018 السّاعة 20:33
كشفت ممثلة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، بثينة الزيتوني، ان تونس ستواصل توريد اللحوم الحمراء الى غاية...المزيد >>
الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018 السّاعة 20:18
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي اعلنت اللجنة الوطنية للاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم في...المزيد >>
توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018 السّاعة 20:13
قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إنه لم يجر أي اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره...المزيد >>
افتتاح الدورة الاولى لملتقى عبد القادر بن الحاج نصر للابداع الادبي والفكري ببئرالحفي
11 ماي 2018 السّاعة 19:59
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي: افتتحت اليوم الجمعة بالمركب الثقافي ببئر الحفي الدروة الأولى...المزيد >>
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
النوري الصلرهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة