جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
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16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
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16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
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15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
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15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
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15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
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14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
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14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
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14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
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14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
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14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
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13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
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13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
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13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
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13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
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13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
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نورالدين بالطيبحقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
مكتب قفصة-الشروق اون لاين: عادل عكرمي
عقدت هيئة فرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين اليوم بقفصة الجلسة العامة الانتخابية للفرع والتي تم خلالها تكريم ثلة من الخبراء العدليين بالجهة وتلاوة التقريرين الادبي والمالي وانتخاب هيئة جديدة للفرع.
ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018 السّاعة 16:41
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار: نظم الفرع الجهوي للمحامين بكل من تونس وبنزرت ندوة حول قانون...المزيد >>
جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018 السّاعة 16:16
مكتب قفصة-الشروق اون لاين: عادل عكرمي عقدت هيئة فرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين اليوم...المزيد >>
مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018 السّاعة 15:58
أعلن ياسين مرياح وماهر الحناشي، ثنائي النادي الصفاقسي رغبتهما في الرحيل عن الفريق، بنهاية الموسم...المزيد >>
زهير حمدي: كان بإمكان الجبهة الشعبية تحقيق نتائج أفضل وسنقوم بالمراجعة اللازمة والنقد...
11 ماي 2018 السّاعة 15:49
قال عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية زهير حمدي، في تصريح اليوم الجمعة ل (وات)، إنّ الجبهة ليست راضية عن...المزيد >>
جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
مكتب قفصة-الشروق اون لاين: عادل عكرمي
عقدت هيئة فرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين اليوم بقفصة الجلسة العامة الانتخابية للفرع والتي تم خلالها تكريم ثلة من الخبراء العدليين بالجهة وتلاوة التقريرين الادبي والمالي وانتخاب هيئة جديدة للفرع.
ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018 السّاعة 16:41
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار: نظم الفرع الجهوي للمحامين بكل من تونس وبنزرت ندوة حول قانون...المزيد >>
جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018 السّاعة 16:16
مكتب قفصة-الشروق اون لاين: عادل عكرمي عقدت هيئة فرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين اليوم...المزيد >>
مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018 السّاعة 15:58
أعلن ياسين مرياح وماهر الحناشي، ثنائي النادي الصفاقسي رغبتهما في الرحيل عن الفريق، بنهاية الموسم...المزيد >>
زهير حمدي: كان بإمكان الجبهة الشعبية تحقيق نتائج أفضل وسنقوم بالمراجعة اللازمة والنقد...
11 ماي 2018 السّاعة 15:49
قال عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية زهير حمدي، في تصريح اليوم الجمعة ل (وات)، إنّ الجبهة ليست راضية عن...المزيد >>
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
-
-
15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
11 ماي 2018
-
15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018
-
14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018
-
-
-
14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018
-
14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
-
14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
-
14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
-
13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
-
13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
-
13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
-
13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
-
13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
11 ماي 2018
-
نورالدين بالطيبحقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...المزيد >>
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