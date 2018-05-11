مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي

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أعلن ياسين مرياح وماهر الحناشي، ثنائي النادي الصفاقسي رغبتهما في الرحيل عن الفريق، بنهاية الموسم الحالي.

وقال مرياح في تصريحات إذاعية: "بنسبة 90% سأرحل عن الصفاقسي، وصلني عرض رسمي من ديجون الفرنسي".

وأضاف: "لا أريد التعجل، من الممكن أن يأتي عرض أفضل يستفيد منه فريقي، بعد مشاركتي في كأس العالم".

من جانبه قال الحناشي: "الأكيد أنني سأغادر الصفاقسي لكني لم أحدد الوجهة الجديدة رغم العروض العديدة التي وصلتني".

وتابع: "لابد من الراحة قليلا، وبعدها سأدرس العروض المقدمة لي، من أجل اختيار الأفضل لمشواري".

وكالات