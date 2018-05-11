نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة

مكتب القيروان- الشروق اون لاين - أيمن المحرزي:

بعروض في اللباس التقليدي للشباب والأطفال انطلق مساء يوم الخميس 10 ماي 2018 ، بدار الثقافة نصرالله من ولاية القيروان مهرجان الشراحيل للتراث الدورة الرابعة تحت شعار" القيم الكونية للتراث الثقافي التونسي "ويتواصل الي غاية يوم 12ماي 2018ومعرض للخزف و والمنتوجات الفلاحية وورشة حية في صناعة الخزف . ويتواصل في اليوم الثاني بمسابقة في الألعاب التراثية وعروض مسرحية وعرض الزردة لاولاد سيدي فايد وعرض للفروسية لفرقة النجوم الخمسة للفنون الشعبية بدوز . بالإضافة إلى زيارة سياحية لمحمية التواتي بالجهة . هذا و سيكون يوم الاختتام بسهرة يحييها الفنان بلقاسم بوقنة.