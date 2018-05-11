نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة

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مكتب القيروان- الشروق اون لاين - أيمن المحرزي:
بعروض في اللباس التقليدي للشباب والأطفال انطلق مساء يوم الخميس 10 ماي 2018 ، بدار الثقافة نصرالله من ولاية القيروان مهرجان الشراحيل للتراث الدورة الرابعة تحت شعار" القيم الكونية للتراث الثقافي التونسي "ويتواصل الي غاية يوم 12ماي 2018ومعرض للخزف و والمنتوجات الفلاحية وورشة حية في صناعة الخزف . ويتواصل في اليوم الثاني بمسابقة في الألعاب التراثية وعروض مسرحية وعرض الزردة لاولاد سيدي فايد وعرض للفروسية لفرقة النجوم الخمسة للفنون الشعبية بدوز . بالإضافة إلى زيارة سياحية لمحمية التواتي بالجهة . هذا و سيكون يوم الاختتام بسهرة يحييها الفنان بلقاسم بوقنة.
مكتب القيروان- الشروق اون لاين - أيمن المحرزي:
بعروض في اللباس التقليدي للشباب والأطفال انطلق مساء يوم الخميس 10 ماي 2018 ، بدار الثقافة نصرالله من ولاية القيروان مهرجان الشراحيل للتراث الدورة الرابعة تحت شعار" القيم الكونية للتراث الثقافي التونسي "ويتواصل الي غاية يوم 12ماي 2018ومعرض للخزف و والمنتوجات الفلاحية وورشة حية في صناعة الخزف . ويتواصل في اليوم الثاني بمسابقة في الألعاب التراثية وعروض مسرحية وعرض الزردة لاولاد سيدي فايد وعرض للفروسية لفرقة النجوم الخمسة للفنون الشعبية بدوز . بالإضافة إلى زيارة سياحية لمحمية التواتي بالجهة . هذا و سيكون يوم الاختتام بسهرة يحييها الفنان بلقاسم بوقنة.
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
-
-
15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
11 ماي 2018
-
15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018
-
14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018
-
-
-
14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018
-
14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
-
14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
-
14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
-
13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
-
13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
-
13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
-
13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
-
13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
11 ماي 2018
-