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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
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الأولى
طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018 | 15:08

فجر طبيب فرنسي شهير مفاجأة كبيرة عن إصابة النجم البرازيلي نيمار جونيور، بكسر في مشط القدم، خلال مباراة أولمبيك مارسيليا في 25 فيفري الماضي، والتي استلزمت إجراء عملية جراحية في البرازيل.

وابتعد نيمار عن الملاعب أكثر من شهرين، ويسابق الزمن ليكون جاهزا للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم، الشهر المقبل في روسيا.

وقال الطبيب ميشيل سيميس في تصريحات أبرزتها صحيفة (لو باريسيان): "قلت في وقت سابق إن الطريقة التي تألم بها نيمار بعد التواء كاحله في مباراة مارسيليا، لا تعبر عن حدوث الكسر في نفس هذه اللحظة".

وأوضح الطبيب الفرنسي: "لم أقصد أن نيمار كان مصابا قبل انضمامه إلى بي إس جي، بل أن الكسر في العظمة الخامسة ربما كان موجودا قبل تعرض كاحل اللاعب للالتواء".

وأضاف: "ما توقيت هذا الكسر؟ لا أعلم سواء كان قبل اللقاء بيوم واحد أو ثلاثة أشهر، هذا مجرد افتراض ورؤية طبية، ليست لدي معلومات مؤكدة".

وأتم: "أتحدث بدافع حبي وتشجيعي لسان جيرمان، وإذا تواصلت مع إيريك رولان طبيب النادي على الهاتف، سأنقل له ما قلته بصفتي مشجعا للفريق".

وكالات
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الأولى
طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018 | 15:08

فجر طبيب فرنسي شهير مفاجأة كبيرة عن إصابة النجم البرازيلي نيمار جونيور، بكسر في مشط القدم، خلال مباراة أولمبيك مارسيليا في 25 فيفري الماضي، والتي استلزمت إجراء عملية جراحية في البرازيل.

وابتعد نيمار عن الملاعب أكثر من شهرين، ويسابق الزمن ليكون جاهزا للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم، الشهر المقبل في روسيا.

وقال الطبيب ميشيل سيميس في تصريحات أبرزتها صحيفة (لو باريسيان): "قلت في وقت سابق إن الطريقة التي تألم بها نيمار بعد التواء كاحله في مباراة مارسيليا، لا تعبر عن حدوث الكسر في نفس هذه اللحظة".

وأوضح الطبيب الفرنسي: "لم أقصد أن نيمار كان مصابا قبل انضمامه إلى بي إس جي، بل أن الكسر في العظمة الخامسة ربما كان موجودا قبل تعرض كاحل اللاعب للالتواء".

وأضاف: "ما توقيت هذا الكسر؟ لا أعلم سواء كان قبل اللقاء بيوم واحد أو ثلاثة أشهر، هذا مجرد افتراض ورؤية طبية، ليست لدي معلومات مؤكدة".

وأتم: "أتحدث بدافع حبي وتشجيعي لسان جيرمان، وإذا تواصلت مع إيريك رولان طبيب النادي على الهاتف، سأنقل له ما قلته بصفتي مشجعا للفريق".

وكالات
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