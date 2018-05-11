طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار

-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
-
-
15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
11 ماي 2018
-
15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018
-
14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018
-
-
-
14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018
-
14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
-
14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
-
14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
-
13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
-
13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
-
13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
-
13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
-
13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
11 ماي 2018
-
فجر طبيب فرنسي شهير مفاجأة كبيرة عن إصابة النجم البرازيلي نيمار جونيور، بكسر في مشط القدم، خلال مباراة أولمبيك مارسيليا في 25 فيفري الماضي، والتي استلزمت إجراء عملية جراحية في البرازيل.
وابتعد نيمار عن الملاعب أكثر من شهرين، ويسابق الزمن ليكون جاهزا للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم، الشهر المقبل في روسيا.
وقال الطبيب ميشيل سيميس في تصريحات أبرزتها صحيفة (لو باريسيان): "قلت في وقت سابق إن الطريقة التي تألم بها نيمار بعد التواء كاحله في مباراة مارسيليا، لا تعبر عن حدوث الكسر في نفس هذه اللحظة".
وأوضح الطبيب الفرنسي: "لم أقصد أن نيمار كان مصابا قبل انضمامه إلى بي إس جي، بل أن الكسر في العظمة الخامسة ربما كان موجودا قبل تعرض كاحل اللاعب للالتواء".
وأضاف: "ما توقيت هذا الكسر؟ لا أعلم سواء كان قبل اللقاء بيوم واحد أو ثلاثة أشهر، هذا مجرد افتراض ورؤية طبية، ليست لدي معلومات مؤكدة".
وأتم: "أتحدث بدافع حبي وتشجيعي لسان جيرمان، وإذا تواصلت مع إيريك رولان طبيب النادي على الهاتف، سأنقل له ما قلته بصفتي مشجعا للفريق".
فجر طبيب فرنسي شهير مفاجأة كبيرة عن إصابة النجم البرازيلي نيمار جونيور، بكسر في مشط القدم، خلال مباراة أولمبيك مارسيليا في 25 فيفري الماضي، والتي استلزمت إجراء عملية جراحية في البرازيل.
وابتعد نيمار عن الملاعب أكثر من شهرين، ويسابق الزمن ليكون جاهزا للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم، الشهر المقبل في روسيا.
وقال الطبيب ميشيل سيميس في تصريحات أبرزتها صحيفة (لو باريسيان): "قلت في وقت سابق إن الطريقة التي تألم بها نيمار بعد التواء كاحله في مباراة مارسيليا، لا تعبر عن حدوث الكسر في نفس هذه اللحظة".
وأوضح الطبيب الفرنسي: "لم أقصد أن نيمار كان مصابا قبل انضمامه إلى بي إس جي، بل أن الكسر في العظمة الخامسة ربما كان موجودا قبل تعرض كاحل اللاعب للالتواء".
وأضاف: "ما توقيت هذا الكسر؟ لا أعلم سواء كان قبل اللقاء بيوم واحد أو ثلاثة أشهر، هذا مجرد افتراض ورؤية طبية، ليست لدي معلومات مؤكدة".
وأتم: "أتحدث بدافع حبي وتشجيعي لسان جيرمان، وإذا تواصلت مع إيريك رولان طبيب النادي على الهاتف، سأنقل له ما قلته بصفتي مشجعا للفريق".
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
-
-
15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
11 ماي 2018
-
15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018
-
14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018
-
-
-
14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018
-
14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
-
14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
-
14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
-
13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
-
13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
-
13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
-
13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
-
13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
11 ماي 2018
-