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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
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الوطنية
القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018 | 14:55

نظمت القنصلية العامة بباريس حفلا بمناسبة الذكرى 62 للدبلوماسية التونسية وذلك مساء امس الخميس 10 ماي 2018 بدار تونس بباريس بحضور سفير تونس بباريس وسفير تونس لدى اليونسكو وعدد من الدبلوماسيين بمختلف البعثات المعتمدة بباريس وعدد من الاطارات في سفارتنا .

وكانت هذه الاحتفالية التي شهدت حضورا هاما مناسبة لاستذكار اهم مراحل العمل الدبلوماسي بتونس والحركية التي تشهدها وزارة الشؤون الخارجية

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القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018 | 14:55

نظمت القنصلية العامة بباريس حفلا بمناسبة الذكرى 62 للدبلوماسية التونسية وذلك مساء امس الخميس 10 ماي 2018 بدار تونس بباريس بحضور سفير تونس بباريس وسفير تونس لدى اليونسكو وعدد من الدبلوماسيين بمختلف البعثات المعتمدة بباريس وعدد من الاطارات في سفارتنا .

وكانت هذه الاحتفالية التي شهدت حضورا هاما مناسبة لاستذكار اهم مراحل العمل الدبلوماسي بتونس والحركية التي تشهدها وزارة الشؤون الخارجية

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11 ماي 2018 السّاعة 14:55
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بن سالم : وزارة التربية ستصدر قائمة سوداء في الأطباء المورطين في اسناد شهادات طبية لغير مستحقيها
11 ماي 2018 السّاعة 14:26
أعلن وزير التربية حاتم بن سالم، عن اعتزام...
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إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018 السّاعة 13:35
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حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
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