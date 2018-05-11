القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نظمت القنصلية العامة بباريس حفلا بمناسبة الذكرى 62 للدبلوماسية التونسية وذلك مساء امس الخميس 10 ماي 2018 بدار تونس بباريس بحضور سفير تونس بباريس وسفير تونس لدى اليونسكو وعدد من الدبلوماسيين بمختلف البعثات المعتمدة بباريس وعدد من الاطارات في سفارتنا .

وكانت هذه الاحتفالية التي شهدت حضورا هاما مناسبة لاستذكار اهم مراحل العمل الدبلوماسي بتونس والحركية التي تشهدها وزارة الشؤون الخارجية