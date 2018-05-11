المؤتمر 11 للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية: انتخاب مكتب تنفيذي جديد.. وعبد الله العشي كاتبا عاما

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مكتب المهدية – "الشروق أون لاين" – أنور الغريبي: أسفرت العملية الانتخابية في أعقاب المؤتمر العادي الحادي عشر للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس عن انتخاب مكتب تنفيدي جديد، واختيار عبد الله العشي كاتبا عاما لفترة نيابة أخرى.
وقد تمت خلال أشغال المؤتمر الذي ترأسه الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة سمير الشفي تحت شعار "وحدة نقابية مناضلة حماية للبلاد، وتعزيزا للمكاسب الاجتماعية، ودفاعا عن القطاع العام" المصادقة على التقريرين الأدبي، والمالي قبل المرور إلى المرحلة الانتخابية، وتوزيع المسؤوليات التي أسفرت عن صعود الهيئة التالية:
عبد الله العشي (88 صوتا): كاتب عام، محمد الشاهد (95 صوتا): مسؤول عن الإدارة والمالية، محجوب خنفوس (91 صوتا): مسؤول عن القطاع الخاص والتغطية الاجتماعية، عائدة بلحارث (91 صوتا): مسؤولة عن الوظيفة العمومية، آمال الميلي شبيل (90 صوتا): مسؤولة عن الدراسات، نور الدين ميلاد (90 صوتا): مسؤول عن النظام الداخلي، بديع مبارك (83 صوتا): مسؤول عن الإعلام والنشر والجمعيات، سفيان بن رابعة (82 صوتا): مسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي، طارق بن عائشة (80 صوتا): مسؤول عن المنشآت العمومية.
مكتب المهدية – "الشروق أون لاين" – أنور الغريبي: أسفرت العملية الانتخابية في أعقاب المؤتمر العادي الحادي عشر للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس عن انتخاب مكتب تنفيدي جديد، واختيار عبد الله العشي كاتبا عاما لفترة نيابة أخرى.
وقد تمت خلال أشغال المؤتمر الذي ترأسه الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة سمير الشفي تحت شعار "وحدة نقابية مناضلة حماية للبلاد، وتعزيزا للمكاسب الاجتماعية، ودفاعا عن القطاع العام" المصادقة على التقريرين الأدبي، والمالي قبل المرور إلى المرحلة الانتخابية، وتوزيع المسؤوليات التي أسفرت عن صعود الهيئة التالية:
عبد الله العشي (88 صوتا): كاتب عام، محمد الشاهد (95 صوتا): مسؤول عن الإدارة والمالية، محجوب خنفوس (91 صوتا): مسؤول عن القطاع الخاص والتغطية الاجتماعية، عائدة بلحارث (91 صوتا): مسؤولة عن الوظيفة العمومية، آمال الميلي شبيل (90 صوتا): مسؤولة عن الدراسات، نور الدين ميلاد (90 صوتا): مسؤول عن النظام الداخلي، بديع مبارك (83 صوتا): مسؤول عن الإعلام والنشر والجمعيات، سفيان بن رابعة (82 صوتا): مسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي، طارق بن عائشة (80 صوتا): مسؤول عن المنشآت العمومية.
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
-
-
15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
11 ماي 2018
-
15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018
-
14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018
-
-
-
14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018
-
14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
-
14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
-
14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
-
13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
-
13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
-
13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
-
13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
-
13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
11 ماي 2018
-