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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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المؤتمر 11 للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية: انتخاب مكتب تنفيذي جديد.. وعبد الله العشي كاتبا عاما
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الأولى
المؤتمر 11 للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية: انتخاب مكتب تنفيذي جديد.. وعبد الله العشي كاتبا عاما
11 ماي 2018 | 14:40

 مكتب المهدية – "الشروق أون لاين" – أنور الغريبي: أسفرت العملية الانتخابية في أعقاب المؤتمر العادي الحادي عشر للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس عن انتخاب مكتب تنفيدي جديد، واختيار عبد الله العشي كاتبا عاما لفترة نيابة أخرى.

  وقد تمت خلال أشغال المؤتمر الذي ترأسه الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة سمير الشفي تحت شعار "وحدة نقابية مناضلة حماية للبلاد، وتعزيزا للمكاسب الاجتماعية، ودفاعا عن القطاع العام" المصادقة على التقريرين الأدبي، والمالي قبل المرور إلى المرحلة الانتخابية، وتوزيع المسؤوليات التي أسفرت عن صعود الهيئة التالية:

  عبد الله العشي (88 صوتا): كاتب عام، محمد الشاهد (95 صوتا): مسؤول عن الإدارة والمالية، محجوب خنفوس (91 صوتا): مسؤول عن القطاع الخاص والتغطية الاجتماعية، عائدة بلحارث (91 صوتا): مسؤولة عن الوظيفة العمومية، آمال الميلي شبيل (90 صوتا): مسؤولة عن الدراسات، نور الدين ميلاد (90 صوتا): مسؤول عن النظام الداخلي، بديع مبارك (83 صوتا): مسؤول عن الإعلام والنشر والجمعيات، سفيان بن رابعة (82 صوتا): مسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي، طارق بن عائشة (80 صوتا): مسؤول عن المنشآت العمومية.

 

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المؤتمر 11 للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية: انتخاب مكتب تنفيذي جديد.. وعبد الله العشي كاتبا عاما
11 ماي 2018 | 14:40

 مكتب المهدية – "الشروق أون لاين" – أنور الغريبي: أسفرت العملية الانتخابية في أعقاب المؤتمر العادي الحادي عشر للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس عن انتخاب مكتب تنفيدي جديد، واختيار عبد الله العشي كاتبا عاما لفترة نيابة أخرى.

  وقد تمت خلال أشغال المؤتمر الذي ترأسه الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة سمير الشفي تحت شعار "وحدة نقابية مناضلة حماية للبلاد، وتعزيزا للمكاسب الاجتماعية، ودفاعا عن القطاع العام" المصادقة على التقريرين الأدبي، والمالي قبل المرور إلى المرحلة الانتخابية، وتوزيع المسؤوليات التي أسفرت عن صعود الهيئة التالية:

  عبد الله العشي (88 صوتا): كاتب عام، محمد الشاهد (95 صوتا): مسؤول عن الإدارة والمالية، محجوب خنفوس (91 صوتا): مسؤول عن القطاع الخاص والتغطية الاجتماعية، عائدة بلحارث (91 صوتا): مسؤولة عن الوظيفة العمومية، آمال الميلي شبيل (90 صوتا): مسؤولة عن الدراسات، نور الدين ميلاد (90 صوتا): مسؤول عن النظام الداخلي، بديع مبارك (83 صوتا): مسؤول عن الإعلام والنشر والجمعيات، سفيان بن رابعة (82 صوتا): مسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي، طارق بن عائشة (80 صوتا): مسؤول عن المنشآت العمومية.

 

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