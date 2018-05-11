بن سالم : وزارة التربية ستصدر قائمة سوداء في الأطباء المورطين في اسناد شهادات طبية لغير مستحقيها

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أعلن وزير التربية حاتم بن سالم، عن اعتزام الوزارة نشر قائمة سوداء في الأطباء المورطين في اسناد شهادات مرضية لغير مستحقيها من منظوريها، وذلك خلال تصريح إعلامي أدلى به اليوم الجمعة.
وأكد بن سالم في تصريحه على هامش أشغال ندوة نظمتها وزارة التربية بتونس العاصمة، حول » نشر الوعي حول مخاطر الفساد والتجارة غير المشروعة بالمؤسسات التربوية »، أن هذا الإجراء يهدف » إلى إرساء الحوكمة في وقت تعرف فيه صورة الوزارة اهتزازا جراء مغالطات تستهدف المس من سمعتها ».
وأوضح أن هذا الاجراء القاضي بإصدار قائمة الأطباء المورطين في هذا المضمار يندرج في اطار احياء مشروع، كان مبرمجا إطلاقه منذ سنة 2010، لكنه لم ير النور منذ ذلك الحين، معلنا عن نية الوزارة اطلاق خطة لمكافحة الفساد والتحسيس ضده.
وكشف الوزير، عن أن عدد الشهادات الطبية طويلة المدى تقدر ب 6 آلاف شهادة، في صفوف منظوري الوزارة، 90 بالمائة منها اسندت لقاء دواعي نفسية.
وأكد قائلا » من غير المقبول أن تواصل الوزارة صرف أجور مقابل عدم تقديم أي نشاط مهني للأعوان اللذين خيروا الراحة »، وفق توصيفه.
وأوضح بن سالم، في سياق متصل، أن قرار الحكومة، أمس الخميس تأجيل، تنفيذ قرار الاقتطاع من أجور أيام الإضراب الذي نفذه أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي إلى ما بعد شهر رمضان يهدف إلى عدم القيام بأي عملية تدخل الاضطراب على حياة المربين في هذا الشهر، مبرزا حرص الوزارة على الذود عن كرامة المربين والتلميذ على حد السواء .
وكانت وزارة التربية قد أعلنت يوم 16 أفريل 2018 قرار الاقتطاع من أجور المدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد بعنوان أيام العمل غير المنجز، إثر الإضراب الذي تم تنفيذه بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي بداية من يوم 17 أفريل 2018.
أعلن وزير التربية حاتم بن سالم، عن اعتزام الوزارة نشر قائمة سوداء في الأطباء المورطين في اسناد شهادات مرضية لغير مستحقيها من منظوريها، وذلك خلال تصريح إعلامي أدلى به اليوم الجمعة.
وأكد بن سالم في تصريحه على هامش أشغال ندوة نظمتها وزارة التربية بتونس العاصمة، حول » نشر الوعي حول مخاطر الفساد والتجارة غير المشروعة بالمؤسسات التربوية »، أن هذا الإجراء يهدف » إلى إرساء الحوكمة في وقت تعرف فيه صورة الوزارة اهتزازا جراء مغالطات تستهدف المس من سمعتها ».
وأوضح أن هذا الاجراء القاضي بإصدار قائمة الأطباء المورطين في هذا المضمار يندرج في اطار احياء مشروع، كان مبرمجا إطلاقه منذ سنة 2010، لكنه لم ير النور منذ ذلك الحين، معلنا عن نية الوزارة اطلاق خطة لمكافحة الفساد والتحسيس ضده.
وكشف الوزير، عن أن عدد الشهادات الطبية طويلة المدى تقدر ب 6 آلاف شهادة، في صفوف منظوري الوزارة، 90 بالمائة منها اسندت لقاء دواعي نفسية.
وأكد قائلا » من غير المقبول أن تواصل الوزارة صرف أجور مقابل عدم تقديم أي نشاط مهني للأعوان اللذين خيروا الراحة »، وفق توصيفه.
وأوضح بن سالم، في سياق متصل، أن قرار الحكومة، أمس الخميس تأجيل، تنفيذ قرار الاقتطاع من أجور أيام الإضراب الذي نفذه أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي إلى ما بعد شهر رمضان يهدف إلى عدم القيام بأي عملية تدخل الاضطراب على حياة المربين في هذا الشهر، مبرزا حرص الوزارة على الذود عن كرامة المربين والتلميذ على حد السواء .
وكانت وزارة التربية قد أعلنت يوم 16 أفريل 2018 قرار الاقتطاع من أجور المدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد بعنوان أيام العمل غير المنجز، إثر الإضراب الذي تم تنفيذه بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي بداية من يوم 17 أفريل 2018.
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
-
-
15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
11 ماي 2018
-
15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018
-
14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018
-
-
-
14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018
-
14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
-
14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
-
14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
-
13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
-
13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
-
13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
-
13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
-
13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
11 ماي 2018
-