بن سالم : وزارة التربية ستصدر قائمة سوداء في الأطباء المورطين في اسناد شهادات طبية لغير مستحقيها

أعلن وزير التربية حاتم بن سالم، عن اعتزام الوزارة نشر قائمة سوداء في الأطباء المورطين في اسناد شهادات مرضية لغير مستحقيها من منظوريها، وذلك خلال تصريح إعلامي أدلى به اليوم الجمعة.

وأكد بن سالم في تصريحه على هامش أشغال ندوة نظمتها وزارة التربية بتونس العاصمة، حول » نشر الوعي حول مخاطر الفساد والتجارة غير المشروعة بالمؤسسات التربوية »، أن هذا الإجراء يهدف » إلى إرساء الحوكمة في وقت تعرف فيه صورة الوزارة اهتزازا جراء مغالطات تستهدف المس من سمعتها ».

وأوضح أن هذا الاجراء القاضي بإصدار قائمة الأطباء المورطين في هذا المضمار يندرج في اطار احياء مشروع، كان مبرمجا إطلاقه منذ سنة 2010، لكنه لم ير النور منذ ذلك الحين، معلنا عن نية الوزارة اطلاق خطة لمكافحة الفساد والتحسيس ضده.

وكشف الوزير، عن أن عدد الشهادات الطبية طويلة المدى تقدر ب 6 آلاف شهادة، في صفوف منظوري الوزارة، 90 بالمائة منها اسندت لقاء دواعي نفسية.

وأكد قائلا » من غير المقبول أن تواصل الوزارة صرف أجور مقابل عدم تقديم أي نشاط مهني للأعوان اللذين خيروا الراحة »، وفق توصيفه.

وأوضح بن سالم، في سياق متصل، أن قرار الحكومة، أمس الخميس تأجيل، تنفيذ قرار الاقتطاع من أجور أيام الإضراب الذي نفذه أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي إلى ما بعد شهر رمضان يهدف إلى عدم القيام بأي عملية تدخل الاضطراب على حياة المربين في هذا الشهر، مبرزا حرص الوزارة على الذود عن كرامة المربين والتلميذ على حد السواء .

وكانت وزارة التربية قد أعلنت يوم 16 أفريل 2018 قرار الاقتطاع من أجور المدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد بعنوان أيام العمل غير المنجز، إثر الإضراب الذي تم تنفيذه بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي بداية من يوم 17 أفريل 2018.