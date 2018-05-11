السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام

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أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي في ندوة صحفية عقدت اليوم بالعاصمة إن حركة النهضة لها اشكاليات كبرى مع "الهايكا" في ما يتعلق باستغلالها للإعلام.

وأوضح السنوسي أن حركة النهضة تريد من الهايكا أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام ولكن الهايكا لن تغض الطرف وستكون بالمرصاد لكل التجاوزات.

وأضاف أن اذاعة الصراحة "اف ام" مهددة بالغلق بسبب وجود فاعلين سياسيين داخلها من مجلس شورى حركة النهضة و رغم المراسلات من الهيئة فإن هذه الممارسات مازالت متواصلة.

المصدر: جوهرة أف ام