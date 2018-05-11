القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية

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مكتب الشروق (القيروان) - جمال الدين الذهبي: أوقفت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان صباح يوم الجمعة 11 ماي ثلاثة من المفروزين أمنيا عمدوا إلى تعطيل سير العمل بمعتمدية القيروان الشمالية بمنع الموظفين والمواطنين من وذلك في خطوة تصعيدية تطالب بتسوية وضعياتهم المهنية واعادتهم الى عملهم .
وبمراجعة النيابة العمومية في شأنهم أذنت بإيقافهم جميعا في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة.
مكتب الشروق (القيروان) - جمال الدين الذهبي: أوقفت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان صباح يوم الجمعة 11 ماي ثلاثة من المفروزين أمنيا عمدوا إلى تعطيل سير العمل بمعتمدية القيروان الشمالية بمنع الموظفين والمواطنين من وذلك في خطوة تصعيدية تطالب بتسوية وضعياتهم المهنية واعادتهم الى عملهم .
وبمراجعة النيابة العمومية في شأنهم أذنت بإيقافهم جميعا في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة.
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
-
-
15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
11 ماي 2018
-
15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018
-
14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018
-
-
-
14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018
-
14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
-
14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
-
14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
-
13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
-
13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
-
13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
-
13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
-
13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
11 ماي 2018
-