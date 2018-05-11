القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مكتب الشروق (القيروان) - جمال الدين الذهبي: أوقفت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان صباح يوم الجمعة 11 ماي ثلاثة من المفروزين أمنيا عمدوا إلى تعطيل سير العمل بمعتمدية القيروان الشمالية بمنع الموظفين والمواطنين من وذلك في خطوة تصعيدية تطالب بتسوية وضعياتهم المهنية واعادتهم الى عملهم .

وبمراجعة النيابة العمومية في شأنهم أذنت بإيقافهم جميعا في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة.