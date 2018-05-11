الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية

الكاف-الشروق أون لاين-مصدق الشارني:أدى أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية اليوم الجمعة زيارة إلى ولاية الكاف أين عاين عدد من المساجد والمدارس القرآنية الموجودة بكل من الكاف الغربية وتاجروين ومنزل سالم والجريصة والسرس واستمع إلى أهم الاشكاليات المطروحة كتأخر إتمام أشغال البعض منها وانعدام الصيانة ونقص الإطارات الدينية...ووعد بأنه ستعقد جلسة عمل في الأيام القليلة القادمة لإيجاد الحلول لدعم المنشآت الدينية بالجهة.

ودعا الوزير إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والماء الصالح للشراب فقد بلغت الديون المتخلدة بذمة الوزارة بـ20 مليون دينار للشركة التونسية للكهرباء والغاز و8 مليون دينار للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.