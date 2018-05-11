الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية

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الكاف-الشروق أون لاين-مصدق الشارني:أدى أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية اليوم الجمعة زيارة إلى ولاية الكاف أين عاين عدد من المساجد والمدارس القرآنية الموجودة بكل من الكاف الغربية وتاجروين ومنزل سالم والجريصة والسرس واستمع إلى أهم الاشكاليات المطروحة كتأخر إتمام أشغال البعض منها وانعدام الصيانة ونقص الإطارات الدينية...ووعد بأنه ستعقد جلسة عمل في الأيام القليلة القادمة لإيجاد الحلول لدعم المنشآت الدينية بالجهة.
ودعا الوزير إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والماء الصالح للشراب فقد بلغت الديون المتخلدة بذمة الوزارة بـ20 مليون دينار للشركة التونسية للكهرباء والغاز و8 مليون دينار للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
الكاف-الشروق أون لاين-مصدق الشارني:أدى أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية اليوم الجمعة زيارة إلى ولاية الكاف أين عاين عدد من المساجد والمدارس القرآنية الموجودة بكل من الكاف الغربية وتاجروين ومنزل سالم والجريصة والسرس واستمع إلى أهم الاشكاليات المطروحة كتأخر إتمام أشغال البعض منها وانعدام الصيانة ونقص الإطارات الدينية...ووعد بأنه ستعقد جلسة عمل في الأيام القليلة القادمة لإيجاد الحلول لدعم المنشآت الدينية بالجهة.
ودعا الوزير إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والماء الصالح للشراب فقد بلغت الديون المتخلدة بذمة الوزارة بـ20 مليون دينار للشركة التونسية للكهرباء والغاز و8 مليون دينار للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
-
-
15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
11 ماي 2018
-
15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018
-
14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018
-
-
-
14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018
-
14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
-
14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
-
14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
-
13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
-
13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
-
13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
-
13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
-
13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
11 ماي 2018
-