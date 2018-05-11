جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل

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جندوبة - الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني: نظمت اليوم الجمعة 11 ماي 2018 لجنة التكوين المستمر بالدائرة الصحية بجندوبة اليوم بمدرسة علوم الصحة يوم تكويني لفائدة الاطار الطبي والشبه طبي حول صحة الطفل .

و قدمت خلاله الدكتورة رحمة القادري مداخلة أولى حول التهاب المفاصل الحاد لدى الأطفال الأعراض و التشخيص و والتدخل الطبي و الشبه الطبي المناسبين .

أما مداخلة الأستاذة زهرة الفيتوري فقد تناولت أوجاع المفاصل لدى الأطفال

وتم اختتام اليوم بمداخلة للدكتورة بلحاج ايمان حول أمراض الجهاز التنفسي لدى الرضع والأطفال و السبل الكفيلة بالعلاج و التوقيت .

وكان اليوم مناسبة للإطارات الطبية و الشبه طبية للاطلاع على اخر المستجدات حول صحة الطفل .

ويندرج هذا اليوم التكويني ضمن البرنامج المستمر لجنة التكوين المستمر بالدائرة الصحية بجندوبة والذي يتواصل على مدار السنة.