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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
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شروق الجهات
جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018 | 14:01

 جندوبة - الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني: نظمت اليوم الجمعة 11 ماي 2018 لجنة التكوين المستمر بالدائرة الصحية بجندوبة اليوم بمدرسة  علوم الصحة يوم تكويني لفائدة الاطار الطبي والشبه  طبي حول صحة الطفل .

و قدمت خلاله  الدكتورة رحمة القادري مداخلة أولى حول التهاب المفاصل الحاد لدى الأطفال الأعراض و التشخيص و والتدخل الطبي و الشبه الطبي المناسبين  .

أما مداخلة الأستاذة زهرة الفيتوري فقد تناولت أوجاع المفاصل لدى الأطفال

وتم اختتام اليوم بمداخلة للدكتورة بلحاج ايمان حول أمراض الجهاز التنفسي لدى الرضع والأطفال و السبل الكفيلة بالعلاج و التوقيت .

 وكان اليوم مناسبة للإطارات الطبية و الشبه طبية للاطلاع على اخر المستجدات حول صحة الطفل .

ويندرج هذا اليوم التكويني ضمن البرنامج المستمر لجنة التكوين المستمر بالدائرة الصحية بجندوبة والذي يتواصل على مدار السنة.

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شروق الجهات
جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018 | 14:01

 جندوبة - الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني: نظمت اليوم الجمعة 11 ماي 2018 لجنة التكوين المستمر بالدائرة الصحية بجندوبة اليوم بمدرسة  علوم الصحة يوم تكويني لفائدة الاطار الطبي والشبه  طبي حول صحة الطفل .

و قدمت خلاله  الدكتورة رحمة القادري مداخلة أولى حول التهاب المفاصل الحاد لدى الأطفال الأعراض و التشخيص و والتدخل الطبي و الشبه الطبي المناسبين  .

أما مداخلة الأستاذة زهرة الفيتوري فقد تناولت أوجاع المفاصل لدى الأطفال

وتم اختتام اليوم بمداخلة للدكتورة بلحاج ايمان حول أمراض الجهاز التنفسي لدى الرضع والأطفال و السبل الكفيلة بالعلاج و التوقيت .

 وكان اليوم مناسبة للإطارات الطبية و الشبه طبية للاطلاع على اخر المستجدات حول صحة الطفل .

ويندرج هذا اليوم التكويني ضمن البرنامج المستمر لجنة التكوين المستمر بالدائرة الصحية بجندوبة والذي يتواصل على مدار السنة.

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جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018 السّاعة 14:01
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